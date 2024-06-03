Мбаппе фразой «мечта сбылась» прокомментировал переход в «Реал»
Чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе заявил в соцсети X, что его мечта о переходе в мадридский «Реал» сбылась.
«Реал» в понедельник объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе, которого клуб пытался заполучить с 2017 года.
«Очень счастлив и горд присоединиться к клубу моей мечты — «Реалу». Никто не сможет понять, насколько я сейчас рад», — написал 25-летний Мбаппе.
Форвард по окончании сезона покинул «Пари Сен-Жермен», с которым выиграл шесть титулов чемпиона Франции, на правах свободного агента.
Футболист мог перейти в «Реал» еще в 2022 году, но решил продлить контракт с ПСЖ.
Мадридский клуб 1 июня победил в Лиге чемпионов, а в мае выиграл чемпионат Испании.
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