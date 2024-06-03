Мбаппе фразой «мечта сбылась» прокомментировал переход в «Реал»

Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» на пять лет. Футболист назвал мадридский клуб командой своей мечты

Килиан Мбаппе (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе заявил в соцсети X, что его мечта о переходе в мадридский «Реал» сбылась.

«Реал» в понедельник объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе, которого клуб пытался заполучить с 2017 года.

«Очень счастлив и горд присоединиться к клубу моей мечты — «Реалу». Никто не сможет понять, насколько я сейчас рад», — написал 25-летний Мбаппе.

Форвард по окончании сезона покинул «Пари Сен-Жермен», с которым выиграл шесть титулов чемпиона Франции, на правах свободного агента.

Футболист мог перейти в «Реал» еще в 2022 году, но решил продлить контракт с ПСЖ.

Мадридский клуб 1 июня победил в Лиге чемпионов, а в мае выиграл чемпионат Испании.