Медведев фразой «ничего не сработало» объяснил вылет с «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил «Чемпионату», что не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос», поскольку его соперник продемонстрировал более высокий уровень игры.
Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минауру (11-я ракетка мира) со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.
«Не считаю, что играл плохо, но перестал находить решения. Я пытался искать, но ничего не сработало», — сказал Медведев.
По словам россиянина, австралиец играл лучше. «Уровень Алекса был выше моего, это началось с 2:1 в первом сете. После моего брейка я выиграл одно очко на его подаче, а на моей были страшные геймы. Я старался, боролся, но он находил решение каждому моему удару и ответу», — отметил Медведев.
Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP. В этом сезоне он дошел до финалов на Australian Open и «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе.
На «Ролан Гаррос» лучшим результатом Медведева в карьере был четвертьфинал в 2021 году.
У де Минаура Медведев выиграл шесть встреч из девяти за карьеру.
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