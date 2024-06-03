Медведев фразой «ничего не сработало» объяснил вылет с «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев: уровень де Минаура был выше моего, у меня ничего не сработало

Россиянин проиграл в 1/8 финала Алексу де Минауру. По словам Медведева, австралиец находил ответ на каждый его удар

Даниил Медведев (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил «Чемпионату», что не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос», поскольку его соперник продемонстрировал более высокий уровень игры.

Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минауру (11-я ракетка мира) со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

«Не считаю, что играл плохо, но перестал находить решения. Я пытался искать, но ничего не сработало», — сказал Медведев.

По словам россиянина, австралиец играл лучше. «Уровень Алекса был выше моего, это началось с 2:1 в первом сете. После моего брейка я выиграл одно очко на его подаче, а на моей были страшные геймы. Я старался, боролся, но он находил решение каждому моему удару и ответу», — отметил Медведев.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP. В этом сезоне он дошел до финалов на Australian Open и «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе.

На «Ролан Гаррос» лучшим результатом Медведева в карьере был четвертьфинал в 2021 году.

У де Минаура Медведев выиграл шесть встреч из девяти за карьеру.