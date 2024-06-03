Бывшего израильского футболиста арестовали в Москве по запросу Германии
Пресненский суд Москвы отправил под арест бывшего израильского футболиста Лирона Басиса, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, следует из картотеки суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Басису предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет).
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Басиса объявила в международный розыск Германия. В прокуратуре Дрездена сообщили «Известиям», что 50-летнего Басиса задержали еще 29 мая.
Телеграм-канал Mash отмечает, что Басиса считают причастным к 33 эпизодам мошенничества на €26 млн.
Басис провел шесть матчей за молодежную сборную Израиля, а также играл за несколько местных топ-клубов.
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