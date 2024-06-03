Бывшего израильского футболиста Басиса арестовали в Москве по запросу Германии

Бывшего израильского футболиста арестовали в Москве по запросу Германии

Бывшего игрока молодежной сборной Израиля Лирона Басиса (сейчас ему 50 лет) задержали в Москве по подозрению в мошенничестве, суд отправил его под арест

Пресненский суд Москвы отправил под арест бывшего израильского футболиста Лирона Басиса, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, следует из картотеки суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Басису предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет).

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Басиса объявила в международный розыск Германия. В прокуратуре Дрездена сообщили «Известиям», что 50-летнего Басиса задержали еще 29 мая.

Телеграм-канал Mash отмечает, что Басиса считают причастным к 33 эпизодам мошенничества на €26 млн.

Басис провел шесть матчей за молодежную сборную Израиля, а также играл за несколько местных топ-клубов.