Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче»
Португалец Жозе Моуринью будет новым главным тренером «Фенербахче», сообщила пресс-служба турецкого клуба в соцсети X.
Клуб опубликовал пост с фотографией 61-летнего Моуринью и подписью: «Добро пожаловать в «Фенербахче».
Официальная церемония подписания контракта пройдет на стадионе клуба позднее в воскресенье.
Накануне команду покинул тренер Исмаил Картал, который возглавлял ее с лета прошлого года.
В завершившемся сезоне «Фенербахче» стал вторым, уступив три очка «Галатасараю».
Моуринью был без работы с января, когда его уволили из итальянской «Ромы», с которой он выиграл Лигу конференций (2022 год) и дошел до финала Лиги Европы (2023).
Ранее португалец работал в «Порту», «Интере», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и мадридском «Реале».
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