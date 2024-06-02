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Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче»

Жозе Моуринью возглавил вице-чемпиона Турции «Фенербахче»
«Фенербахче» опубликовал пост с приветствием 61-летнего португальца. Контракт подпишут на официальной церемонии позднее в воскресенье
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Португалец Жозе Моуринью будет новым главным тренером «Фенербахче», сообщила пресс-служба турецкого клуба в соцсети X.

Клуб опубликовал пост с фотографией 61-летнего Моуринью и подписью: «Добро пожаловать в «Фенербахче».

Официальная церемония подписания контракта пройдет на стадионе клуба позднее в воскресенье.

Накануне команду покинул тренер Исмаил Картал, который возглавлял ее с лета прошлого года.

В завершившемся сезоне «Фенербахче» стал вторым, уступив три очка «Галатасараю».

Турецкий клуб покинул тренер после сообщений о скором назначении Моуринью
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Исмаил Картал

Моуринью был без работы с января, когда его уволили из итальянской «Ромы», с которой он выиграл Лигу конференций (2022 год) и дошел до финала Лиги Европы (2023).

Ранее португалец работал в «Порту», «Интере», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и мадридском «Реале».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Турция Жозе Моуринью ФК Фенербахче
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