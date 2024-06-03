В Армении опровергли планы переманить лучшую российскую фигуристку
Федерация фигурного катания Армении не предлагала чемпионке России Аделии Петросян сменить спортивное гражданство. Об этом в организации заявили ТАСС.
Ранее в понедельник Metaratings сообщил, что армянская сторона связалась с 16-летней Петросян и ее окружением, но фигуристка решила остаться в России.
«Мы бы очень хотели, но такой информации нет, это вообще неправда», — сообщили в армянской федерации.
Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе.
В прошлом сезоне она выиграла чемпионат страны (опередив Софью Муравьеву и Камилу Валиеву, результат которой позднее был аннулирован из-за дисквалификации CAS) и финал Гран-при России.
Российские фигуристы отстранены от международных стартов с марта 2022 года.
Черчесову предложили работу в новой сборной
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России
Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео
Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео
Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит