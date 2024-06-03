В Армении опровергли планы переманить лучшую российскую фигуристку

Ранее Metaratings написал, что Аделия Петросян отказала армянской стороне, предложившей ей сменить гражданство. В армянской федерации фигурного катания заявили, что хотели бы видеть Петросян в сборной, но не предлагали ей этого

Аделия Петросян (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Федерация фигурного катания Армении не предлагала чемпионке России Аделии Петросян сменить спортивное гражданство. Об этом в организации заявили ТАСС.

Ранее в понедельник Metaratings сообщил, что армянская сторона связалась с 16-летней Петросян и ее окружением, но фигуристка решила остаться в России.

«Мы бы очень хотели, но такой информации нет, это вообще неправда», — сообщили в армянской федерации.

Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе.

В прошлом сезоне она выиграла чемпионат страны (опередив Софью Муравьеву и Камилу Валиеву, результат которой позднее был аннулирован из-за дисквалификации CAS) и финал Гран-при России.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с марта 2022 года.