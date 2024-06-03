Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где ее соперницей может стать 17-летняя россиянка Мирра Андреева.
Соболенко в 1/8 финала обыграла американку Эмму Наварро (24-я в рейтинге) со счетом 6:2, 6:3.
В четвертьфинале белоруска встретится с Андреевой (38-я) или Варварой Грачевой (88-я), которая с прошлого года выступает за Францию. Последний матч 1/8 финала пройдет позднее в понедельник.
Еще одна россиянка Элина Аванесян (70-я) в понедельник не смогла пробиться в четвертьфинал, уступив итальянке Джасмин Паолини (15-я) — 6:4, 0:6, 1:6.
Таким образом, пока определились три пары четвертьфиналисток «Ролан Гаррос»:
Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия);
Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис);
Джасмин Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир «Большого шлема», он проходит в Париже на грунтовых кортах.
В прошлом году турнир выиграла Свёнтек.
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