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Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где может сыграть с Андреевой
Арина Соболенко в двух сетах обыграла Эмму Наварро и в четвертьфинале встретится с Миррой Андреевой или Варварой Грачевой
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где ее соперницей может стать 17-летняя россиянка Мирра Андреева.

Соболенко в 1/8 финала обыграла американку Эмму Наварро (24-я в рейтинге) со счетом 6:2, 6:3.

В четвертьфинале белоруска встретится с Андреевой (38-я) или Варварой Грачевой (88-я), которая с прошлого года выступает за Францию. Последний матч 1/8 финала пройдет позднее в понедельник.

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Еще одна россиянка Элина Аванесян (70-я) в понедельник не смогла пробиться в четвертьфинал, уступив итальянке Джасмин Паолини (15-я) — 6:4, 0:6, 1:6.

Таким образом, пока определились три пары четвертьфиналисток «Ролан Гаррос»:

Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия);

Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис);

Джасмин Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир «Большого шлема», он проходит в Париже на грунтовых кортах.

В прошлом году турнир выиграла Свёнтек.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Арина Соболенко Мирра Андреева Ролан Гаррос
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