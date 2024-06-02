«Золотой мяч» Марадоны с ЧМ-1986 сняли с аукциона из-за спора о правах
Французский аукционный дом Aguttes отложил запланированную на эту неделю продажу «Золотого мяча», который Диего Марадона получил как лучший игрок чемпионата мира 1986 года, из-за судебного разбирательства по поводу прав на трофей, пишет AP.
Аукцион должен был пройти 6 июня, новая дата пока не назначена.
Марадона получил награду в 1986-м на церемонии в Париже, но впоследствии трофей исчез. По разным данным, он мог быть проигран в покер, отдан для погашения долга или, как считают родственники футболиста, украден из сейфа в банке Неаполя в 1989 году.
«Золотой мяч» спустя десятилетия появился на аукционе в 2016 году в качестве лота из частной коллекции. В мае прокуратура французского Нантера начала расследование из-за жалобы на то, что на аукцион выставили украденный трофей. В четверг французский суд отклонил запрос родственников Марадоны на запрет аукциона, но в Aguttes заявили, что продажу решили отложить из-за споров и неопределенности, которые помешают покупателям.
Французский суд, отклоняя запрос семьи футболиста, заявил, что после пропажи трофея никто не подавал заявление в полицию о краже, и родственники не смогли доказать, что полиция проводила какое-либо расследование.
Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет. Он выигрывал чемпионат мира 1986 года в составе сборной Аргентины, играл за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи» и «Севилью», был тренером сборной Аргентины и других команд. Вместе с Пеле был признан лучшим игроком XX века.
В финале ЧМ-1986 сборная Аргентины победила команду ФРГ со счетом 3:2. Ранее на этом турнире в четвертьфинале Марадона забил англичанам два гола, один из которых вошел в историю как «рука Бога».
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