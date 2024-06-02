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Сборная России потеряла защитника «Локомотива» перед матчем с белорусами

Сборная России потеряла защитника Сильянова перед матчем с белорусами
Врач сборной сообщил, что по медицинским причинам 21-летний Александр Сильянов не сможет полноценно тренироваться и играть. Матч с белорусами состоится 7 июня
Александр Сильянов
Александр Сильянов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов по медицинским причинам покинул расположение сборной России в Новогорске и не сыграет в товарищеском матче с командой Белоруссии, сообщила пресс-служба РФС.

Врач сборной Михаил Вартапетов заявил, что после осмотра и оценки функционального состояния Сильянова было принято решение, что футболист не сможет полноценно участвовать в тренировках и игре.

Команда Валерия Карпина встретится с белорусами в Минске 7 июня.

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Сильянов в этом сезоне забил два гола в 27 матчах за «Локомотив».

На счету 21-летнего футболиста восемь матчей и один гол за сборную России с 2022 года.

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Футбол сборная России по футболу ФК Локомотив Москва
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