В «Урарту» сообщили о травме Глушакова после слухов о домогательствах
Российский полузащитник «Урарту» Денис Глушаков пропустит шесть-восемь недель из-за травмы, полученной на прошлой неделе в матче с «Пюником». Об этом сообщается на сайте армянского клуба.
37-летнему Глушакову диагностировали надрыв икроножной мышцы. «На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения. Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе «Джуниор Спорт» с синтетическим покрытием», — ответили в «Урарту».
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Глушакова вывели из состава «Урарту» из-за приставаний к жене партнера по команде во время ужина в одном из местных ресторанов.
Сам бывший футболист «Спартака» и сборной России назвал эти слухи бредом, а также сказал, что пропустит три недели из-за травмы.
Полузащитник перешел в «Урарту» в конце февраля. За армянскую команду 37-летний футболист успел сыграть 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
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