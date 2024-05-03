В «Урарту» сообщили о травме Глушакова после слухов о домогательствах

Экс-полузащитнику сборной России диагностировали надрыв икроножной мышцы и он выбыл на шесть-восемь недель. Телеграм-канал «Мутко против» ранее сообщал, что его вывели из состава, так как он приставал к жене партнера по команде

Денис Глушаков (Фото: fcurartu.am)

Российский полузащитник «Урарту» Денис Глушаков пропустит шесть-восемь недель из-за травмы, полученной на прошлой неделе в матче с «Пюником». Об этом сообщается на сайте армянского клуба.

37-летнему Глушакову диагностировали надрыв икроножной мышцы. «На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения. Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе «Джуниор Спорт» с синтетическим покрытием», — ответили в «Урарту».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Глушакова вывели из состава «Урарту» из-за приставаний к жене партнера по команде во время ужина в одном из местных ресторанов.

Сам бывший футболист «Спартака» и сборной России назвал эти слухи бредом, а также сказал, что пропустит три недели из-за травмы.

Полузащитник перешел в «Урарту» в конце февраля. За армянскую команду 37-летний футболист успел сыграть 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.