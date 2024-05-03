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Глушаков отреагировал на слухи об исключении из состава из-за приставания

Глушаков опроверг исключение из состава за приставания к жене одноклубника
Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что футболиста вывели из состава армянского «Урарту» из-за приставаний к жене партнера по команде. Глушаков назвал это непонятным бредом и заявил, что у него травма
Денис Глушаков
Денис Глушаков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков назвал бредом сообщения о своем отстранении из состава армянского «Урарту».

«Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы. Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Глушаков отметил, что привык к подобным набросам в СМИ, и рассказал, что восстановление от травмы займет три недели.

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Фото:Edgar Breshchanov / Global Look Press

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Глушакова вывели из состава «Урарту» из-за приставаний к жене партнера по команде во время ужина в одном из местных ресторанов.

РБК направил запрос в пресс-службу «Урарту».

Полузащитник перешел в «Урарту» в конце февраля. За армянскую команду 37-летний футболист успел сыграть 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В «Спартаке», капитаном которого он был, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году. В сборной России Глушаков провел 57 матчей и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Денис Глушаков Урарту
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