Глушаков отреагировал на слухи об исключении из состава из-за приставания
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков назвал бредом сообщения о своем отстранении из состава армянского «Урарту».
«Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы. Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось», — сказал Глушаков «Матч ТВ».
Глушаков отметил, что привык к подобным набросам в СМИ, и рассказал, что восстановление от травмы займет три недели.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Глушакова вывели из состава «Урарту» из-за приставаний к жене партнера по команде во время ужина в одном из местных ресторанов.
РБК направил запрос в пресс-службу «Урарту».
Полузащитник перешел в «Урарту» в конце февраля. За армянскую команду 37-летний футболист успел сыграть 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Ранее Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В «Спартаке», капитаном которого он был, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году. В сборной России Глушаков провел 57 матчей и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
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