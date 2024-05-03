УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2024

УЕФА разрешил сборным заявлять на Евро-2024 до 26 футболистов

Участники предстоящего чемпионата Европы смогут заявлять на турнир до 26 футболистов

Фото: Oliver Hardt / Getty Images

УЕФА разрешил сборным, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включить в заявки на турнир до 26 футболистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение принял исполком УЕФА. Ранее заявка была ограничена 23 игроками.

При этом сборные не обязаны полностью заполнять заявку, минимум — 23 человека. Дедлайн подачи заявки на турнир — 7 июня.

На Евро-2020 заявка также была расширена до 26 человек, но тогда УЕФА принял такое решение в связи с изменениями в футбольном календаре из-за пандемии коронавируса.

Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Сборная России из-за отстранения не принимала участие в отборочном турнире Евро-2024.