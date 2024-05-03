Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе легенды клуба Марко Ройса

У 34-летнего полузащитника Марко Ройса заканчивается контракт, его решили не продлевать. Футболист играл за «Боруссию» с 2012 года и был ее капитаном

Марко Ройс (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Полузащитник Марко Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Стороны приняли совместное решение не продлевать контракт.

«Ройс — один из величайших игроков клуба. Он родился в Дортмунде, почти десять лет играл в нашей молодежной команде, 12 лет был в профессиональной и долгое время был капитаном. Его связь с дортмундской «Боруссией» необыкновенна. Мы желаем Марко всего наилучшего в будущем. Мы очень надеемся, что он вернется в клуб после завершения профессиональной карьеры, потому что здесь, в Дортмунде, его ждет множество интересных задач», — сказал гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Ройс играл в молодежной команде дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2005 год и вернулся в клуб из Менхенгладбаха летом 2012-го. Он помог команде дойти до финала Лиги чемпионов (2013) и дважды завоевать Кубок Германии (2017, 2021). Дважды Ройса признавали лучшим футболистом Германии (2012, 2019). В 424 играх за «Боруссию» он забил 168 голов и сделал 128 результативных передач.

В составе сборной Германии 34-летний Ройс провел 48 матчей и забил 15 голов, является бронзовым призером Евро-2012. Из-за травм полузащитник пропустил победный для Германии ЧМ-2014, а также Евро-2016. От вызова на Евро-2020 он отказался, чтобы восстановиться после сложного сезона.