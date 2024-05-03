 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе легенды клуба Марко Ройса

У 34-летнего полузащитника Марко Ройса заканчивается контракт, его решили не продлевать. Футболист играл за «Боруссию» с 2012 года и был ее капитаном
Марко Ройс
Марко Ройс (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Полузащитник Марко Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Стороны приняли совместное решение не продлевать контракт.

«Ройс — один из величайших игроков клуба. Он родился в Дортмунде, почти десять лет играл в нашей молодежной команде, 12 лет был в профессиональной и долгое время был капитаном. Его связь с дортмундской «Боруссией» необыкновенна. Мы желаем Марко всего наилучшего в будущем. Мы очень надеемся, что он вернется в клуб после завершения профессиональной карьеры, потому что здесь, в Дортмунде, его ждет множество интересных задач», — сказал гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

«Боруссия» сенсационно обыграла ПСЖ в матче полуфинала Лиги чемпионов
Спорт
Фото:REUTERS

Ройс играл в молодежной команде дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2005 год и вернулся в клуб из Менхенгладбаха летом 2012-го. Он помог команде дойти до финала Лиги чемпионов (2013) и дважды завоевать Кубок Германии (2017, 2021). Дважды Ройса признавали лучшим футболистом Германии (2012, 2019). В 424 играх за «Боруссию» он забил 168 голов и сделал 128 результативных передач.

В составе сборной Германии 34-летний Ройс провел 48 матчей и забил 15 голов, является бронзовым призером Евро-2012. Из-за травм полузащитник пропустил победный для Германии ЧМ-2014, а также Евро-2016. От вызова на Евро-2020 он отказался, чтобы восстановиться после сложного сезона.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Боруссия Дортмунд
Материалы по теме
«Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии»
Спорт
«Манчестер Юнайтед» вернул «Боруссии» купленного за €85 млн игрока
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
МИД Германии выразил протест России из-за кибератаки Политика, 16:18
Ландшафтный дизайн: как обустроить дачный участок Недвижимость, 16:17
Более 150 врачей потребовали освободить педиатра Буянову Политика, 16:16
Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб в зоне военных действий Политика, 16:10
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams Политика, 16:03
Один из крупнейших мировых логистов остановил ликвидацию бизнеса в России Бизнес, 16:00
Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о возмездии за Крым Политика, 15:57
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Ваша компания разваливается: какие сигналы на это указывают Pro, 15:53
Российская армия нанесла удар по украинской нефтебазе «Баловное» Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:46
Сдавшегося в плен бойца батальона «Азов» осудили на 18 лет Политика, 15:45
В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному «Алеше» Политика, 15:44
Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке Инвестиции, 15:43
Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе легенды клуба Марко Ройса Спорт, 15:41