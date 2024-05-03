Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе легенды клуба Марко Ройса
Полузащитник Марко Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.
Стороны приняли совместное решение не продлевать контракт.
«Ройс — один из величайших игроков клуба. Он родился в Дортмунде, почти десять лет играл в нашей молодежной команде, 12 лет был в профессиональной и долгое время был капитаном. Его связь с дортмундской «Боруссией» необыкновенна. Мы желаем Марко всего наилучшего в будущем. Мы очень надеемся, что он вернется в клуб после завершения профессиональной карьеры, потому что здесь, в Дортмунде, его ждет множество интересных задач», — сказал гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.
Ройс играл в молодежной команде дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2005 год и вернулся в клуб из Менхенгладбаха летом 2012-го. Он помог команде дойти до финала Лиги чемпионов (2013) и дважды завоевать Кубок Германии (2017, 2021). Дважды Ройса признавали лучшим футболистом Германии (2012, 2019). В 424 играх за «Боруссию» он забил 168 голов и сделал 128 результативных передач.
В составе сборной Германии 34-летний Ройс провел 48 матчей и забил 15 голов, является бронзовым призером Евро-2012. Из-за травм полузащитник пропустил победный для Германии ЧМ-2014, а также Евро-2016. От вызова на Евро-2020 он отказался, чтобы восстановиться после сложного сезона.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года