 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клопп назвал завершенным свой конфликт с лучшим бомбардиром «Ливерпуля»

Клопп о перепалке с Салахом: дело полностью решено, никаких проблем
Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что у него с египетским форвардом, с которым они поругались на прошлой неделе, не осталось никаких проблем
Юрген Клопп и Мохаммед Салах
Юрген Клопп и Мохаммед Салах (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что его конфликт с лучшим бомбардиром команды Мохамедом Салахом успешно разрешился. Немца цитирует Sky Sports.

На прошлой неделе египетский форвард вступил в перепалку с Клоппом перед выходом на замену в матче с «Вест Хэмом». «Ливерпуль» в этой игре потерял очки, сыграв 2:2.

«Дело полностью решено. Никаких проблем. Мы давно знаем друг друга и настолько уважаем друг друга, что можем справиться с этим совершенно независимо от внешнего шума. Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салах не был бы на скамейке запасных, поэтому, конечно, этого можно было бы избежать», — сказал Клопп.

Лидер «Ливерпуля» поругался с Клоппом перед выходом на замену
Спорт
Мохаммед Салах и Юрген Клопп

У «Ливерпуля» лишь одна победа в пяти последних матчах. В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 75 очков в 35 матчах. Впереди «Арсенал» (80 очков, 35 матчей) и «Манчестер Сити» (79, 34).

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ливерпуль Юрген Клопп Мохаммед Салах
Материалы по теме
«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и оторвался от «Ливерпуля» на пять очков
Спорт
«Ливерпуль» проиграл аутсайдеру второй раз за четыре дня
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
МИД Германии выразил протест России из-за кибератаки Политика, 16:18
Ландшафтный дизайн: как обустроить дачный участок Недвижимость, 16:17
Более 150 врачей потребовали освободить педиатра Буянову Политика, 16:16
Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб в зоне военных действий Политика, 16:10
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams Политика, 16:03
Один из крупнейших мировых логистов остановил ликвидацию бизнеса в России Бизнес, 16:00
Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о возмездии за Крым Политика, 15:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ваша компания разваливается: какие сигналы на это указывают Pro, 15:53
Российская армия нанесла удар по украинской нефтебазе «Баловное» Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:46
Сдавшегося в плен бойца батальона «Азов» осудили на 18 лет Политика, 15:45
В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному «Алеше» Политика, 15:44
Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке Инвестиции, 15:43
Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе легенды клуба Марко Ройса Спорт, 15:41