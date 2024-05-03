Клопп назвал завершенным свой конфликт с лучшим бомбардиром «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что у него с египетским форвардом, с которым они поругались на прошлой неделе, не осталось никаких проблем

Юрген Клопп и Мохаммед Салах (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что его конфликт с лучшим бомбардиром команды Мохамедом Салахом успешно разрешился. Немца цитирует Sky Sports.

На прошлой неделе египетский форвард вступил в перепалку с Клоппом перед выходом на замену в матче с «Вест Хэмом». «Ливерпуль» в этой игре потерял очки, сыграв 2:2.

«Дело полностью решено. Никаких проблем. Мы давно знаем друг друга и настолько уважаем друг друга, что можем справиться с этим совершенно независимо от внешнего шума. Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салах не был бы на скамейке запасных, поэтому, конечно, этого можно было бы избежать», — сказал Клопп.

У «Ливерпуля» лишь одна победа в пяти последних матчах. В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 75 очков в 35 матчах. Впереди «Арсенал» (80 очков, 35 матчей) и «Манчестер Сити» (79, 34).