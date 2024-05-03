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Клуб КХЛ обязали выплатить ₽80 тыс. болельщице за попавшую в лицо шайбу

Суд обязал «Локомотив» выплатить ₽80 тыс. девушке за попадание шайбой по лицу
Девушка, которой 11 января прошлого года во время матча КХЛ «Локомотив» — «Трактор» в лицо попала шайба, не могла говорить и ела через трубочку жидкую пищу
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ярославский областной суд обязал местный «Локомотив» выплатить компенсацию болельщице, которой во время матча чемпионата КХЛ шайба попала в лицо. Об этом сообщается на странице суда во «ВКонтакте».

«Оценив представленные сторонами доказательства, тяжесть причиненной истцу травмы, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 11 января в матче ярославского «Локомотива» против челябинского «Трактора». После броска одного из хоккеистов хозяев шайба покинула пределы площадки и попала в лицо болельщице. Женщина получила травму челюсти, она не могла говорить и питалась через трубочку.

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Женщине провели операцию, но челюсть до сих пор полностью не срослась, не восстановились связки и нервные окончания. Возможно, понадобится новое оперативное вмешательство. «Локомотив» на просьбу пострадавшей компенсировать моральный вред в размере 98 тыс. руб. ответил отказом, после чего она подала в суд.

В минувшем сезоне «Локомотив» дошел до финала плей-офф КХЛ, где уступил магнитогорскому «Металлургу».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль Ярославль суд компенсация
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