Клуб КХЛ обязали выплатить ₽80 тыс. болельщице за попавшую в лицо шайбу
Ярославский областной суд обязал местный «Локомотив» выплатить компенсацию болельщице, которой во время матча чемпионата КХЛ шайба попала в лицо. Об этом сообщается на странице суда во «ВКонтакте».
«Оценив представленные сторонами доказательства, тяжесть причиненной истцу травмы, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 11 января в матче ярославского «Локомотива» против челябинского «Трактора». После броска одного из хоккеистов хозяев шайба покинула пределы площадки и попала в лицо болельщице. Женщина получила травму челюсти, она не могла говорить и питалась через трубочку.
Женщине провели операцию, но челюсть до сих пор полностью не срослась, не восстановились связки и нервные окончания. Возможно, понадобится новое оперативное вмешательство. «Локомотив» на просьбу пострадавшей компенсировать моральный вред в размере 98 тыс. руб. ответил отказом, после чего она подала в суд.
В минувшем сезоне «Локомотив» дошел до финала плей-офф КХЛ, где уступил магнитогорскому «Металлургу».
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года