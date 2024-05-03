Месси признали лучшим игроком апреля в MLS
Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил награду лучшему игроку апреля в североамериканской MLS. Об этом сообщается на сайте лиги.
36-летний Месси в четырех матчах прошедшего месяца забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Из 12 голов «Интер Майами» в апреле Месси непосредственно способствовал 10 из них. Кроме того, он стал первым игроком в истории MLS, забившим несколько голов в пяти играх подряд.
В первых семи играх сезона Месси по системе гол+пас набрал 16 (9+7) очков, что также является рекордом лиги. Он улучшил достижения Тьерри Анри (13 в 2012 году) и Карлоса Велы (13 в 2019-м).
Месси стал вторым игроком «Интер Майами», получившим награду лучшему игроку месяца в сезоне-2024. Первым был Луис Суарес в феврале/марте.
«Интер Майами» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 11 матчах. В следующем туре команда 4 мая примет «Нью-Йорк Ред Буллз».
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