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Месси признали лучшим игроком апреля в MLS

Лионеля Месси признали лучшим игроком апреля в MLS
Лидер «Интер Майами» забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи в четырех матчах прошедшего месяца
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил награду лучшему игроку апреля в североамериканской MLS. Об этом сообщается на сайте лиги.

36-летний Месси в четырех матчах прошедшего месяца забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Из 12 голов «Интер Майами» в апреле Месси непосредственно способствовал 10 из них. Кроме того, он стал первым игроком в истории MLS, забившим несколько голов в пяти играх подряд.

В первых семи играх сезона Месси по системе гол+пас набрал 16 (9+7) очков, что также является рекордом лиги. Он улучшил достижения Тьерри Анри (13 в 2012 году) и Карлоса Велы (13 в 2019-м).

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Лионель Месси (справа)

Месси стал вторым игроком «Интер Майами», получившим награду лучшему игроку месяца в сезоне-2024. Первым был Луис Суарес в феврале/марте.

«Интер Майами» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 11 матчах. В следующем туре команда 4 мая примет «Нью-Йорк Ред Буллз».

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Футбол Лионель Месси Интер Майами MLS
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