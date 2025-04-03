Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»
Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург», оказавшийся на грани вылета из плей-офф, сократил отставание в серии 1/8 финала с омским «Авангардом».
«Металлург» победил на своем льду со счетом 3:1 благодаря шайбам Егора Коробкина (14-я и 60-я минуты) и Андрея Козлова (19).
У «Авангарда» забил Рид Буше (25).
«Металлург» выиграл второй матч подряд после трех поражений.
Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу омичей, которые примут шестой матч 5 апреля.
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