Чемпион КХЛ «Металлург» сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»

Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»

«Металлург» дома обыграл «Авангард» со счетом 3:1, Егор Коробкин оформил дубль

Рид Буше (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург», оказавшийся на грани вылета из плей-офф, сократил отставание в серии 1/8 финала с омским «Авангардом».

«Металлург» победил на своем льду со счетом 3:1 благодаря шайбам Егора Коробкина (14-я и 60-я минуты) и Андрея Козлова (19).

У «Авангарда» забил Рид Буше (25).

«Металлург» выиграл второй матч подряд после трех поражений.

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу омичей, которые примут шестой матч 5 апреля.