Сборная России после двух разгромных побед опустилась в рейтинге ФИФА
Мужская сборная России по футболу опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге ФИФА и заняла 35-е место, между Польшей и Алжиром, сообщается на сайте международной федерации.
В марте команда Валерия Карпина разгромила сборные Гренады и Замбии с одинаковым счетом — 5:0.
В связи с отстранением российские футболисты проводят только товарищеские матчи. Карпин 1 апреля призвал не очень рассчитывать на участие команды в отборе на чемпионат мира 2026 года.
В топ-10 рейтинга Испания сместила Францию со второго места, а Нидерланды опередили Португалию и стали шестыми.
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