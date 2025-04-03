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Сборная России после двух разгромных побед опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России после двух побед опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
В марте сборная России крупно обыграла Гренаду и Замбию, но в новой версии рейтинга ФИФА опустилась на 35-е место
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Мужская сборная России по футболу опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге ФИФА и заняла 35-е место, между Польшей и Алжиром, сообщается на сайте международной федерации.

В марте команда Валерия Карпина разгромила сборные Гренады и Замбии с одинаковым счетом — 5:0.

В связи с отстранением российские футболисты проводят только товарищеские матчи. Карпин 1 апреля призвал не очень рассчитывать на участие команды в отборе на чемпионат мира 2026 года.

В топ-10 рейтинга Испания сместила Францию со второго места, а Нидерланды опередили Португалию и стали шестыми.

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Футбол ФИФА сборная России по футболу
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