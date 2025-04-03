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Моуринью схватил за нос тренера соперника после поражения в дерби

Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» после поражения в Кубке Турции
Вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк осудил поведение Моуринью, призвав руководство «Фенербахче» принять меры до вмешательства Турецкой футбольной федерации
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью (Фото: Virginie Lefour / Global look press)

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» Окана Бурука после поражения в Кубке Турции.

В четвертьфинальном матче Кубка Турции «Фенербахче» уступил «Галатасараю» со счетом 1:2, завершив свое участие в турнире. После финального свистка между Моуринью и главным тренером «Галатасарая» Оканом Буруком произошел инцидент: португальский специалист схватил Бурука за нос, после чего тот упал на газон, держась за лицо и корчась от боли.

До этого в компенсированное время вспыхнула массовая драка с участием игроков и персонала обеих команд, потребовавшая вмешательства полиции. В результате были удалены четыре игрока: Бариш Алпер Йылмаз и Керем Демирбай из «Галатасарая», а также Фред и Мерт Хакан Яндаш из «Фенербахче».

Вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк осудил поведение Моуринью, призвав руководство «Фенербахче» принять меры до вмешательства Турецкой футбольной федерации. В настоящее время «Фенербахче» отстает от «Галатасарая» на шесть очков в чемпионате Турции, имея игру в запасе.

Этот инцидент добавил очередной эпизод в список противоречивых поступков Моуринью. В феврале он был обвинен в расизме со стороны «Галатасарая» и получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление судей и критику турецкого футбола. Позже наказание сократили до двух игр. В 2011 году португалец, будучи тренером мадридского «Реала», ткнул пальцем в глаз помощника тренера «Барселоны» Тито Вилановы.

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Жозе Моуринью Галатасарай ФК Фенербахче
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