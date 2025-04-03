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«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании

«Барселона» победила «Атлетико» сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании
В первом матче «Барселона» и «Атлетико» сыграли со счетом 4:4, а в ответной встрече победили каталонцы. Финал пройдет 26 апреля в Севилье
Нападающий &laquo;Барселоны&raquo; Роберт Левандовски
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (Фото: Judit Cartiel / Getty Images)

«Барселона» победила «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании, где 26 апреля сыграет с «Реалом».

В первом полуфинальном матче в Барселоне 25 февраля команды сыграли вничью — 4:4. Ответная встреча прошла в Мадриде в среду, 2 апреля, и завершилась победой каталонской команды со счетом 1:0.

«Реал» в полуфинале обыграл «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4). Финал пройдет в Севилье.

«Барселона» 31 раз выигрывала Кубок (в предыдущий раз — в 2021-м), «Реал» — 20, «Атлетико» — 10. В прошлом году трофей взял «Атлетик» (Бильбао).

В этом сезоне «Барселона» разгромила «Реал» в чемпионате (4:0) и финале Суперкубка (5:2).

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