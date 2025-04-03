«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании
«Барселона» победила «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании, где 26 апреля сыграет с «Реалом».
В первом полуфинальном матче в Барселоне 25 февраля команды сыграли вничью — 4:4. Ответная встреча прошла в Мадриде в среду, 2 апреля, и завершилась победой каталонской команды со счетом 1:0.
«Реал» в полуфинале обыграл «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4). Финал пройдет в Севилье.
«Барселона» 31 раз выигрывала Кубок (в предыдущий раз — в 2021-м), «Реал» — 20, «Атлетико» — 10. В прошлом году трофей взял «Атлетик» (Бильбао).
В этом сезоне «Барселона» разгромила «Реал» в чемпионате (4:0) и финале Суперкубка (5:2).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
США вывели из-под санкций Карину Ротенберг
Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом
Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми
Центробанк усилит контроль за мошенниками
Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии
В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов