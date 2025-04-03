Российская компания вложит в женский футбол рекордные ₽500 млн

Все профессиональные турниры по футболу среди женщин в России в ближайшие три года (2025-й, 2026-й, 20273-й, женский футбол играет по системе «весна-осень») будут с одним титульным спонсором — Winline

Фото: Фото ФК Спартак

Букмекерская компания Winline приобрела титульное название всех профессиональных турниров по футболу среди женщин на ближайшие три года за ₽520 млн. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомые со сделкой.

Речь идет о Суперлиге — чемпионате России, Кубке России и Суперкубке России. Ранее компания уже была спонсором женских соревнований, но новый договор втрое превышает предыдущий.

Источники на рынке беттинга заявили «РБК Спорт», что соглашение подразумевает перечисление ₽520 млн деньгами Суперлиге. Также предусмотрен отдельный бюджет на маркетинг. Это может быть наружная и digital-реклама, совместные активации с клубами и РФС (владелец прав на турниры. — «РБК Спорт») в матчах и промо-кампаниях и т.д.

Эрика Сурикова, заместитель генерального секретаря РФС, заявила «РБК Спорт», что РФС видит рост показателей смотрения на федеральных каналах и цифровых платформах. «Некоторые матчи теперь способны собирать больше 15 тыс. зрителей на трибунах. Все это было бы невозможно без поддержки такого партнера, как Winline. Стоимость нового контракта увеличилась почти в три раза, это рекордный показатель для женского футбола в России, и мы рассчитываем, что наше новое соглашение позволит нам сделать женский футбол более популярным и привлекательным для нашей аудитории, а также вовлечь еще больше девочек в этот вид спорта», — сказала она, отказавшись называть сумму контракта.

Согласно данным Mediacsope, которые компания предоставила «РБК Спорт», в 2022 году охват на «Матч ТВ» составлял 7,8 млн человек (аудитория от четырех лет). В 2024 году этот показатель чуть ниже 8 млн. В 2024 году Суперлига показала рекордный для себя показатель 2,2 млн. Речь идет о матче первого тура между «Спартаком» и «Зенитом».

В 2026 году российский футбол ждет новый большой тендер по правам на Российскую премьер-лигу (РПЛ). Источники «РБК Спорт» сообщали, что рабочая группа РПЛ, которая занимается изучением и оценкой спонсорского рынка, считает, что лига должна получать с сезона 2026/27 до 10 млрд руб. в год от букмекера. Нынешний контракт РПЛ с Winline на цикл 2022–2026 годов изначально составлял 11,4 млрд руб. за весь срок. В этом году сумма возросла до 3 млрд руб. за сезон.