Пиняев заявил, что арбитру не хватило «реанимации на поле» для пенальти

Форвард «Локомотива» получил удар коленом в голову от вратаря «Урала» Алексея Мамина, но арбитр после видеопросмотра не стал назначать пенальти. Сергей Пиняев заявил, что не понимает, какие еще доводы нужны были судье

Сергей Пиняев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, получивший травму головы в столкновении с вратарем «Урала», заявил «Матч ТВ», что за этот эпизод в ворота соперника должны были назначить пенальти.

«Локомотив» проиграл «Уралу» со счетом 0:1 и вылетел из Кубка России в четвертьфинале «пути регионов». Пиняев во втором тайме столкнулся с Алексеем Маминым, который высоко выпрыгнул за мячом и ударил соперника коленом в лицо. У Пиняева на лице была большая гематома. После видеопросмотра арбитр Кирилл Левников не стал назначать пенальти.

«Видимо, господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в том, что это был пенальти. Насколько я знаю, по новым правилам вратарь не может агрессивно играть на выходах, тем более за пределами вратарской площади. Не знаю, какие должны быть доводы и последствия, чтобы это был пенальти», — сказал 19-летний Пиняев.

По его словам, ему «очень повезло, что нет никаких последствий (со здоровьем)».

После матча Пиняев и Мамин обменялись рукопожатиями и обнялись.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил после игры, что, на его взгляд, вратарь сбил Пиняева, но он не может сказать однозначно, были ли это «какое-то стопроцентное нарушение».

«Урал» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка.

Пиняев в этом сезоне забил два мяча и сделал пять передач в 29 матчах за «Локомотив».