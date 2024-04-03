Пиняев заявил, что арбитру не хватило «реанимации на поле» для пенальти
Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, получивший травму головы в столкновении с вратарем «Урала», заявил «Матч ТВ», что за этот эпизод в ворота соперника должны были назначить пенальти.
«Локомотив» проиграл «Уралу» со счетом 0:1 и вылетел из Кубка России в четвертьфинале «пути регионов». Пиняев во втором тайме столкнулся с Алексеем Маминым, который высоко выпрыгнул за мячом и ударил соперника коленом в лицо. У Пиняева на лице была большая гематома. После видеопросмотра арбитр Кирилл Левников не стал назначать пенальти.
«Видимо, господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в том, что это был пенальти. Насколько я знаю, по новым правилам вратарь не может агрессивно играть на выходах, тем более за пределами вратарской площади. Не знаю, какие должны быть доводы и последствия, чтобы это был пенальти», — сказал 19-летний Пиняев.
По его словам, ему «очень повезло, что нет никаких последствий (со здоровьем)».
После матча Пиняев и Мамин обменялись рукопожатиями и обнялись.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил после игры, что, на его взгляд, вратарь сбил Пиняева, но он не может сказать однозначно, были ли это «какое-то стопроцентное нарушение».
«Урал» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка.
Пиняев в этом сезоне забил два мяча и сделал пять передач в 29 матчах за «Локомотив».
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