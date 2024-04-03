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Пиняев заявил, что арбитру не хватило «реанимации на поле» для пенальти

Пиняев: видимо, Левникову нужна реанимация на поле для назначения пенальти
Форвард «Локомотива» получил удар коленом в голову от вратаря «Урала» Алексея Мамина, но арбитр после видеопросмотра не стал назначать пенальти. Сергей Пиняев заявил, что не понимает, какие еще доводы нужны были судье
Сергей Пиняев
Сергей Пиняев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, получивший травму головы в столкновении с вратарем «Урала», заявил «Матч ТВ», что за этот эпизод в ворота соперника должны были назначить пенальти.

«Локомотив» проиграл «Уралу» со счетом 0:1 и вылетел из Кубка России в четвертьфинале «пути регионов». Пиняев во втором тайме столкнулся с Алексеем Маминым, который высоко выпрыгнул за мячом и ударил соперника коленом в лицо. У Пиняева на лице была большая гематома. После видеопросмотра арбитр Кирилл Левников не стал назначать пенальти.

«Видимо, господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в том, что это был пенальти. Насколько я знаю, по новым правилам вратарь не может агрессивно играть на выходах, тем более за пределами вратарской площади. Не знаю, какие должны быть доводы и последствия, чтобы это был пенальти», — сказал 19-летний Пиняев.

По его словам, ему «очень повезло, что нет никаких последствий (со здоровьем)».

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Фото:Телеграм-канал ФК «Урал»

После матча Пиняев и Мамин обменялись рукопожатиями и обнялись.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил после игры, что, на его взгляд, вратарь сбил Пиняева, но он не может сказать однозначно, были ли это «какое-то стопроцентное нарушение».

«Урал» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка.

Пиняев в этом сезоне забил два мяча и сделал пять передач в 29 матчах за «Локомотив».

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