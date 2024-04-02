«Локомотив» выиграл у «Трактора» первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ

«Локомотив» выиграл первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Ярославский клуб обыграл «Трактор» со счетом 5:2. Челябинский клуб лишился основного вратаря Зака Фукале из-за травмы

Игроки «Локомотива» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Ярославский «Локомотив» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Полунин (12-я и 37-я минуты), Мартин Гернат (20), Павел Красковский (39), Александр Елесин (42). У проигравших отличились Чарльз Робинсон (6), Михаил Котляревский (38).

Во втором периоде травму получил основной голкипер «Трактора» Зак Фукале, в которого врезался форвард «Локомотива» Максим Шалунов.

Второй матч серии состоится в Ярославле 4 апреля.

В регулярном чемпионате «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» победил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина, в 1/4 финала оказался сильнее омского «Авангарда».

«Трактор» в 1/8 финала прошел уфимский «Салават Юлаев», в 1/4 финала — московское «Динамо», победителя регулярного чемпионата.