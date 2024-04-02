«Локомотив» выиграл первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Ярославский «Локомотив» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Полунин (12-я и 37-я минуты), Мартин Гернат (20), Павел Красковский (39), Александр Елесин (42). У проигравших отличились Чарльз Робинсон (6), Михаил Котляревский (38).
Во втором периоде травму получил основной голкипер «Трактора» Зак Фукале, в которого врезался форвард «Локомотива» Максим Шалунов.
Второй матч серии состоится в Ярославле 4 апреля.
В регулярном чемпионате «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.
В первом раунде плей-офф «Локомотив» победил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина, в 1/4 финала оказался сильнее омского «Авангарда».
«Трактор» в 1/8 финала прошел уфимский «Салават Юлаев», в 1/4 финала — московское «Динамо», победителя регулярного чемпионата.
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