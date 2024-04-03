Россиянин Котов во второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP
Российский теннисист Павел Котов после серии неудач на соревнованиях ATP вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше (Марокко) с призовым фондом почти €580 тыс.
Во втором круге Котов, 68-я ракетка мира, победил итальянца Флавио Коболли (63-я) со счетом 6:1, 7:6 (7:5).
За выход в полуфинал Котов сыграет с сербом Ласло Джере или итальянцем Фабио Фоньини.
В январе Котов дошел до четвертьфинала турнира ATP-250 в Гонконге, после чего на четырех турнирах не мог выиграть больше одного матча.
В прошлом году Котов играл в Марракеше в полуфинале.
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