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Россиянин Котов во второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP

Россиянин Котов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Марракеше
Павел Котов обыграл в Марракеше Флавио Коболли в двух сетах и в четвертьфинале встретится с Ласло Джере или Фабио Фоньини
Павел Котов
Павел Котов (Фото: Paul Zimmer / imago / Global Look Press)

Российский теннисист Павел Котов после серии неудач на соревнованиях ATP вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше (Марокко) с призовым фондом почти €580 тыс.

Во втором круге Котов, 68-я ракетка мира, победил итальянца Флавио Коболли (63-я) со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

За выход в полуфинал Котов сыграет с сербом Ласло Джере или итальянцем Фабио Фоньини.

Российский теннисист впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч
Спорт
Павел Котов

В январе Котов дошел до четвертьфинала турнира ATP-250 в Гонконге, после чего на четырех турнирах не мог выиграть больше одного матча.

В прошлом году Котов играл в Марракеше в полуфинале.

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Анна Сатдинова
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