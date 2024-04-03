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В Польше избили бывшего тренера киевского «Динамо» и сборной Белоруссии

Meczyki: бывшего тренера киевского «Динамо» Хацкевича избили фанаты в Польше
Александр Хацкевич в январе возглавил аутсайдера второго дивизиона Польши «Заглембе Сосновец» и не смог одержать с ним ни одной победы. После разгрома от «Катовице» на тренировку ворвались фанаты и напали на тренера
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Белорусского тренера Александра Хацкевича, который возглавляет аутсайдера второго польского дивизиона «Заглембе Сосновец», избили футбольные фанаты во время тренировки, пишет портал Meczyki.

Информацию о нападении подтвердили в клубе.

Клуб Хацкевича разгромно проиграл «Катовице» 1 апреля (0:4). После матча тренер заявил, что игроки сами определяли стратегию. По данным Meczyki, это вызвало негативную реакцию в клубе, который начал искать замену 50-летнему тренеру.

На следующий день на тренировку команды ворвалась группа футбольных хулиганов, которые нанесли Хацкевичу несколько ударов, в том числе по лицу.

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«Заглембе Сосновец» набрал всего 13 очков в 25 играх. Хацкевич возглавил команду в январе, с тех пор его команда ни разу не победила.

Ранее тренер работал в «Витебске», киевском «Динамо», волгоградском «Роторе», «Кармиотиссе», в 2014–2016 годах возглавлял сборную Белоруссии.

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Анна Сатдинова
Футбол Польша Белоруссия
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