В Польше избили бывшего тренера киевского «Динамо» и сборной Белоруссии
Белорусского тренера Александра Хацкевича, который возглавляет аутсайдера второго польского дивизиона «Заглембе Сосновец», избили футбольные фанаты во время тренировки, пишет портал Meczyki.
Информацию о нападении подтвердили в клубе.
Клуб Хацкевича разгромно проиграл «Катовице» 1 апреля (0:4). После матча тренер заявил, что игроки сами определяли стратегию. По данным Meczyki, это вызвало негативную реакцию в клубе, который начал искать замену 50-летнему тренеру.
На следующий день на тренировку команды ворвалась группа футбольных хулиганов, которые нанесли Хацкевичу несколько ударов, в том числе по лицу.
«Заглембе Сосновец» набрал всего 13 очков в 25 играх. Хацкевич возглавил команду в январе, с тех пор его команда ни разу не победила.
Ранее тренер работал в «Витебске», киевском «Динамо», волгоградском «Роторе», «Кармиотиссе», в 2014–2016 годах возглавлял сборную Белоруссии.
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