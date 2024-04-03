Могильный объяснил спад Овечкина погоней за рекордом Гретцки
На результативности российского нападающего Александра Овечкина в начале сезона сказалась его погоня за рекордом лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки. Об этом заявил «Чемпионату» олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.
Овечкин забросил первую шайбу в этом сезоне только в пятом матче, в первой половине чемпионата не забивал рекордные 14 игр. Всего в 71 матче 38-летний лидер «Вашингтон Кэпиталз» забросил 26 шайб. Ему осталось 46 голов до повторения рекорда Гретцки (894).
«Прежде всего давайте не будем забывать, что это серьезная нагрузка, а Александру уже не 25 лет. Мне кажется, он уже видит эту финишную линию, где рекорд Уэйна Гретцки. На мой взгляд, немножко это повлияло», — сказал Могильный.
Могильный отметил, что «мы все в этой телеге едем и все хотим увидеть, как Овечкин покорит этот рекорд».
«Понятно, что не в этом году, но, думаю, в следующем или после него — даже сомнений нет. Не то что побьет — он просто разобьет его», — добавил чемпион Игр-1988.
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