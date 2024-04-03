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Ротенберг объявил расширенный состав сборной «Россия 25» на майское турне

Ротенберг назвал состав сборной «Россия 25» на пятиматчевое турне в мае
В команду включены 26 нападающих, 20 защитников и пять вратарей. Из них 11 человек еще восстанавливаются от травм. Сборная сыграет в мае пять матчей — один с Казахстаном и четыре с Белоруссией
Сборная &laquo;Россия 25&raquo; на Кубке &laquo;Первого канала&raquo;
Сборная «Россия 25» на Кубке «Первого канала» (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг опубликовал в телеграм-канале расширенный состав на майское турне, в рамках которого команда проведет четыре матча с Белоруссией и один с Казахстаном со 2 по 11 мая.

На турнире в Астане россияне сыграют с казахстанцами 2 мая и белорусами 4 мая. После этого матчи с белорусами пройдут в Омске (6 мая), Туле (9 мая) и Минске (11 мая).

По словам Ротенберга, в команду вызвали игроков, «которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе».

Сбор команды начнется 22 апреля в Новогорске.

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Роман Ротенберг

Состав команды:

вратари — Никита Серебряков, Сергей Иванов, Артемий Плешков, Евгений Волохин, Егор Заврагин;

защитники — Егор Брютов, Иван Выдренков, Данила Галенюк, Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Даниил Журавлев, Артем Земченок, Никита Камалов, Артемий Князев, Богдан Конюшков, Арсений Коромыслов, Никита Лямкин, Николай Макаров, Александр Никишин, Даниил Пыленков, Никита Седов, Владислав Семин, Максим Федотов, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов;

форварды — Виталий Абрамов, Руслан Абросимов, Даниил Аймурзин, Василий Атанасов, Захар Бардаков, Владислав Барулин, Дмитрий Бучельников, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Сергей Гончарук, Арсений Грицюк, Максим Джиошвили, Никита Дыняк, Валентин Зыков, Никита Коростелев, Матвей Мичков, Прохор Полтапов, Николай Поляков, Дмитрий Рашевский, Илья Сафонов, Максим Соркин, Егор Степанов, Сергей Толчинский, Артур Тянулин, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев.

В прошлом году «Россия 25» провела девять матчей в пяти городах в рамках турне, одержала шесть побед над белорусами и одну над Казахстаном.

Российская и белорусская сборные отстранены от турниров под эгидой международной федерации (IIHF) и на следующий сезон.

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Хоккей сборная России по хоккею ФХР
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