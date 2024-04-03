Бывший гендиректор «Спартака» стал исполнительным директором РПЛ
Евгений Мележиков сменил Сергея Чебана на посту исполнительного директора Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщила пресс-служба турнира.
Чебану предложена должность советника.
Мележиков в 2008–2011 годах занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности.
В 2015–2018 годах он был директором по безопасности в «Спартаке», а в 2021–2023 годах — гендиректором «красно-белых».
В июне прошлого года Мележикова на посту сменил Олег Малышев.
Согласно уставу РПЛ, исполнительный директор подчинен и подотчетен президенту организации (Александру Алаеву), он отвечает за выполнение плана мероприятий лиги, организует работу отделов, руководит административно-хозяйственной деятельностью, организует учет и др.
Помимо президента и исполнительного директора, в органы управления РПЛ также входят общее собрание членов РПЛ и правление.
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?