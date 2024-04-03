Бывший гендиректор «Спартака» стал исполнительным директором РПЛ

Евгений Мележиков, покинувший «Спартак» прошлым летом, сменил на посту Сергея Чебана

Евгений Мележиков (Фото: Официальный телеграм-канал РПЛ)

Евгений Мележиков сменил Сергея Чебана на посту исполнительного директора Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщила пресс-служба турнира.

Чебану предложена должность советника.

Мележиков в 2008–2011 годах занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности.

В 2015–2018 годах он был директором по безопасности в «Спартаке», а в 2021–2023 годах — гендиректором «красно-белых».

В июне прошлого года Мележикова на посту сменил Олег Малышев.

Согласно уставу РПЛ, исполнительный директор подчинен и подотчетен президенту организации (Александру Алаеву), он отвечает за выполнение плана мероприятий лиги, организует работу отделов, руководит административно-хозяйственной деятельностью, организует учет и др.

Помимо президента и исполнительного директора, в органы управления РПЛ также входят общее собрание членов РПЛ и правление.