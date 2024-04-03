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Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Карпин — о возвращении в «Спартак»: нет такой цели
По словам главного тренера «Ростова», с ним никто из «Спартака» не связывался
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что у него нет мечты вернуться в московский «Спартак». Об этом он сообщил в передаче «Это футбол, брат!».

«Нет», — ответил Карпин на вопрос о том, связывались ли с ним из «Спартака» по поводу работы в клубе.

По его словам, у него нет мечты работать в «Спартаке». «Мечта — это когда ты мечтаешь о чем-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда. Я уже там был. Цель? Нету у меня [такой] цели, у меня цель на данный момент — тренировать «Ростов» и сборную России», — сказал Карпин.

Карпин ранее работал в «Спартаке». Он возглавлял столичную команду с 2009 по 2012 год и с 2012-го по 2014-й. Дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата. В бытность игроком Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992-го по 1994-й, три раза стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

55-летний Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. С 2022 года он совмещает пост главного тренера национальной команды с аналогичной должностью в «Ростове».

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