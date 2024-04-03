Победившего Цзю американца отправили на больничный до конца сентября

Соперника Цзю Фундору после боя отправили на больничный до конца сентября

Такое решение вынесла комиссия штата Невады в отношении Себастьяна Фундоры, который на прошлой неделе победил Тима Цзю решением судей

Тим Цзю и Себастьян Фундора (Фото: IMAGO/Tom Hogan - Hoganphotos / Global look press)

Чемпион мира в первом среднем весе американец Себастьян Фундора отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NAC) до 27 сентября по медицинским показаниям, сообщает издание Boxingscene со ссылкой на комиссию.

После боя против Тима Цзю, который выступает за Австралию, у Фундоры был диагностирован перелом носа, и комиссия решила временно отстранить спортсмена по состоянию здоровья. Она также постановила, что боец через своего представителя должен предоставить Всемирной боксерской организации (WBO) в письменной форме подробный медицинский отчет о полученной травме. Это делается для контроля за восстановлением спортсмена.

Fox Sports сообщает, что Фундора уже собирается обратиться к лору для лечения сломанного носа, но не планирует драться до ноября.

Бой между Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, и Фундорой состоялся 31 марта в Лас-Вегасе. Поединок продолжался 12 раундов, Цзю проиграл раздельным решением судей.

Фундора в первом же раунде получил перелом носа, а Цзю во втором раунде получил глубокое рассечение. Врач хотел остановить поединок после третьего раунда, но в итоге разрешил продолжить. У обоих спортсменов на протяжении всего поединка не останавливалось кровотечение.