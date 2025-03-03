Бувайсар Сайтиев будет похоронен в Дагестане

Президент Федерации борьбы сообщил, что церемонии прощания с Сайтиевым не будет «по религиозным соображениям». Но желающие могу попрощаться с ним в аэропорту, до того как его тело доставят в Дагестан

Бувайсар Сайтиев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев, который скончался 2 марта, будет похоронен в Дагестане. Об этом рассказал «Матч ТВ» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Как таковой церемонии прощания с Сайтиевым не будет по религиозным соображениям. Кто хочет, может приехать в аэропорт и попрощаться перед тем, как его тело будет доставлено в Дагестан. Но пока непонятно, это будет сегодня или завтра. Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте, но времени и даты на данный момент нет», — сказал Мамиашвили.

Позднее глава Новолакского района Дагестана Маммати Гамзатов сообщил ТАСС, что похороны пройдут 3 марта на территории села Новокули, а тазия (ритуал выражения соболезнований семье) будет проходить в микрорайоне Олимпийский Хасавюрта.

Бувайсар Сайтиев являлся уроженцем Хасавюрта, он скончался 2 марта в возрасте 49 лет. Он был трехкратным олимпийским чемпионом 1996, 2004, 2008 годов (в весовой категории до 74 кг), шестикратным чемпионом мира и Европы. В 1995 году он стал заслуженным мастером спорта России и был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», Почета и Дружбы. Сайтиев завершил спортивную карьеру в 2009 году.

В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва и вошел в комитет, курирующий вопросы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. С 2022 года являлся вице-президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).