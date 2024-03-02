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Радулов ударил в голову соперника и спровоцировал драку на льду. Видео

Радулов ударил в голову соперника и спровоцировал драку в плей-офф КХЛ
Эпизод произошел в конце первого периода. Радулов за это получил большой дисциплинарный штраф (5+20 минут) и был удален до конца матча
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Форвард «АК Барса» Александр Радулов ударил в голову соперника, защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьева, в матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Эпизод произошел в конце первого периода матча.

После этого эпизода на Радулова с кулаками накинулся защитник «Автомобилиста» Максим Осипов, вступившийся за одноклубника. Однако через некоторое время их разняли. В итоге Радулов получил большой дисциплинарный штраф (5+20 минут) и был удален до конца матча. Осипова наказали на две минуты за грубость.

Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 4:0.

Радулова уже не в первый раз жестко встречает соперника на площадке. В прошлом году он сломал лицевую кость и лишил части верхних зубов нападающего петербургского СКА Валентину Зыкову. Тогда Радулов заявил, что желает Зыкову здоровья. «Сам был в таких ситуациях. Здесь ничего и не скажешь, это хоккей. Это был силовой прием. Увидел, что он хочет его применить, и был готов. И все. Написал ему сообщение на следующий день», — сказал Радулов.

В этом сезоне КХЛ Радулов догнал Даниса Зарипова, занимавшего третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги. На счету Радулова 698 результативных баллов (244 шайб и 454 результативные передачи). Часть карьеры он провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сыграв 524 матча и набрав 368 очков (144 шайбы и 224 результативные передачи).

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