Судью матча клуба Месси заменили из-за фото в футболке «Интер Майами»
Главного арбитра Гильерме Серетту заменили перед матчем «Интер Майами» и «Орландо-Сити» после появившейся в соцсетях фотографии судьи в футболке команды Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN.
Профессиональная организация судей (PRO), которая назначает арбитров на игры MLS, заявила, что это связано с «потенциальном конфликтом интересов». Матч в итоге обслуживал Хайме Эррера.
Матч, который прошел в ночь на 3 марта по московскому времени, завершился разгромной победой «Интер Майами» со счетом 5:0.
Месси оформил дубль, Луис Суарес записал на свой счет два гола и две передачи, еще один мяч уругвайца VAR не засчитала из-за офсайда.
Месси достиг отметки в 500 голов в национальных чемпионатах (за 586 матчей), из них 474 за «Барселону», 22 за ПСЖ и четыре за «Интер Майами».
Ситуация с Сереттой произошла на фоне локаута, объявленного североамериканской ассоциаций арбитров PSRA. Из-за этого PRO приходится искать замену бастующим рефери в других лигах, в том числе ниже рангом, чем MLS.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?