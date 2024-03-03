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Судью матча клуба Месси заменили из-за фото в футболке «Интер Майами»

MLS: Судью матча клуба Месси заменили из-за его фото в футболке «Интер Майами»
Гильерме Серетту, чьи фото в майке «Интер Майами» появились в соцсетях до игры, заменил Хайме Эррера из-за потенциального конфликта интересов. «Интер Майами» разгромил «Орландо-Сити» со счетом 5:0, Месси и Суарес сделали по дублю
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Harry How / Getty Images)

Главного арбитра Гильерме Серетту заменили перед матчем «Интер Майами» и «Орландо-Сити» после появившейся в соцсетях фотографии судьи в футболке команды Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN.

Профессиональная организация судей (PRO), которая назначает арбитров на игры MLS, заявила, что это связано с «потенциальном конфликтом интересов». Матч в итоге обслуживал Хайме Эррера.

Матч, который прошел в ночь на 3 марта по московскому времени, завершился разгромной победой «Интер Майами» со счетом 5:0.

Месси оформил дубль, Луис Суарес записал на свой счет два гола и две передачи, еще один мяч уругвайца VAR не засчитала из-за офсайда.

Месси достиг отметки в 500 голов в национальных чемпионатах (за 586 матчей), из них 474 за «Барселону», 22 за ПСЖ и четыре за «Интер Майами».

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Лионель Месси на премии Laureus в 2023 году

Ситуация с Сереттой произошла на фоне локаута, объявленного североамериканской ассоциаций арбитров PSRA. Из-за этого PRO приходится искать замену бастующим рефери в других лигах, в том числе ниже рангом, чем MLS.

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Анна Сатдинова
Футбол Интер Майами Лионель Месси
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