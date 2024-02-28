Немецкий прыгун с шестом умер в 39 лет
Немецкий прыгун с шестом Фабиан Шульце скончался на 40‑м году жизни. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации легкой атлетики Германии.
Отмечается, что он умер в связи с болезнью, название которой не уточняется.
«Он был отличным примером для подражания для многих спортсменов», — говорится в сообщении.
Шульце 7 марта должно было исполниться 40 лет. У него остались двое детей и жена.
Шульце — призер молодежного и юниорского чемпионатов Европы. На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении 2006 года в Москве занял четвертое место. На чемпионате Европы‑2010 и ЧЕ-2011 в помещении стал шестым. Не раз доходил до финала Гран-при/Бриллиантовой лиги.
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