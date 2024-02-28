Немецкий прыгун с шестом умер в 39 лет

Шульце был призером молодежного и юниорского чемпионатов Европы

Фабиан Шульце (Фото: Global Look Press)

Немецкий прыгун с шестом Фабиан Шульце скончался на 40‑м году жизни. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации легкой атлетики Германии.

Отмечается, что он умер в связи с болезнью, название которой не уточняется.

«Он был отличным примером для подражания для многих спортсменов», — говорится в сообщении.

Шульце 7 марта должно было исполниться 40 лет. У него остались двое детей и жена.

Шульце — призер молодежного и юниорского чемпионатов Европы. На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении 2006 года в Москве занял четвертое место. На чемпионате Европы‑2010 и ЧЕ-2011 в помещении стал шестым. Не раз доходил до финала Гран-при/Бриллиантовой лиги.