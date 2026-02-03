Главу ФИФА Инфантино внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Глава ФИФА накануне заявил, что организация должна рассмотреть отмену отстранения России

Джанни Инфантино (Фото: Ton Molina / Getty Images)

Президент ФИФА Джанни Инфантино попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Поводом для внесения в базу Инфантино, говорится в сообщении, стала в том числе публичная поддержка действий России в конфликте на Украине.

Инфантино накануне в интервью Sky заявил, что отстранение россиян после начала военной операции на Украине не принесло ничего, кроме еще «большего разочарования и ненависти», и ФИФА необходимо рассмотреть вопрос снятия санкций. Также Инфантино отметил, что ФИФА должна подумать об изменении правил, чтобы никогда не запрещать «ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».

Позднее Украинская ассоциация футбола выразила несогласие со словами Инфантино, назвав бан «эффективным методом давления» и заявив, что «потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о тех, кто, по версии авторов, имеет отношение к конфликту на Украине. В мониторинговой миссии ООН осенью 2019 года выступили за закрытие портала, отметив, что публикация имен с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», несет опасность для общества.