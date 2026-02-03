СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ

Петербургский клуб обыграл минское «Динамо» в серии буллитов. СКА прервал серию поражений из семи матчей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский СКА в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч прошел в Минске и закончился со счетом 4:3 в пользу петербургского клуба.

У «Динамо» шайбы на счету Даниила Липского (девятая минута), Роба Хэмилтона (26) и Андрея Стася (53). У СКА отличились Николай Голдобин (6), Джозеф Бландизи (10) и Валентин Зыков (27). Победный буллит забросил Рокко Гримальди.

СКА прервал клубный антирекорд по числу поражений подряд. Ранее команда Игоря Ларионова проиграла семь матчей подряд.

«Динамо» потерпело четвертое поражение кряду.

СКА набрал 56 очков в 51 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 67 очками в 52 встречах расположилось на третьей строчке.