Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,95 2 4,15 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,32 x 5,1 2 10 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,63 x 4,5 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,6 x 4,15 2 1,68 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,2 2 15 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ

СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ, победив минское «Динамо»
Петербургский клуб обыграл минское «Динамо» в серии буллитов. СКА прервал серию поражений из семи матчей
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский СКА в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч прошел в Минске и закончился со счетом 4:3 в пользу петербургского клуба.

У «Динамо» шайбы на счету Даниила Липского (девятая минута), Роба Хэмилтона (26) и Андрея Стася (53). У СКА отличились Николай Голдобин (6), Джозеф Бландизи (10) и Валентин Зыков (27). Победный буллит забросил Рокко Гримальди.

СКА прервал клубный антирекорд по числу поражений подряд. Ранее команда Игоря Ларионова проиграла семь матчей подряд.

«Динамо» потерпело четвертое поражение кряду.

СКА набрал 56 очков в 51 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 67 очками в 52 встречах расположилось на третьей строчке.

