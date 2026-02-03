Защитник «Металлурга» Яковлев забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ

Шайба влетела в пустые ворота «Металлурга» после неудачного паса Егора Яковлева на отложенном штрафе в матче с «Ладой», когда вратарь магнитогорцев Илья Набоков покинул лед

Егор Яковлев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев забросил шайбу в свои ворота в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с тольяттинской «Ладой».

В начале второго периода «Металлург» при счете 1:0 получил отложенное большинство, и голкипер Илья Набоков уехал меняться на шестого полевого игрока. 34-летний Яковлев сделал неудачную передачу на своего одноклубника, и шайба влетела в ворота.

Гол засчитали Райли Савчуку, который последним из игроков «Лады» коснулся шайбы.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Ранее, 19 января, чешский защитник и капитан владивостокского «Адмирала» похожим образом забросил шайбу в свои ворота в матче с казанским «Ак Барсом».