Защитник «Металлурга» Яковлев забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ
Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев забросил шайбу в свои ворота в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с тольяттинской «Ладой».
В начале второго периода «Металлург» при счете 1:0 получил отложенное большинство, и голкипер Илья Набоков уехал меняться на шестого полевого игрока. 34-летний Яковлев сделал неудачную передачу на своего одноклубника, и шайба влетела в ворота.
Гол засчитали Райли Савчуку, который последним из игроков «Лады» коснулся шайбы.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».
Ранее, 19 января, чешский защитник и капитан владивостокского «Адмирала» похожим образом забросил шайбу в свои ворота в матче с казанским «Ак Барсом».
