 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,77 x 4,05 2 4,5 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,95 2 4,15 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,3 x 5,2 2 10 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,63 x 4,5 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,6 x 4,15 2 1,68 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,2 2 15 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Защитник «Металлурга» Яковлев забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ

Шайба влетела в пустые ворота «Металлурга» после неудачного паса Егора Яковлева на отложенном штрафе в матче с «Ладой», когда вратарь магнитогорцев Илья Набоков покинул лед
Егор Яковлев
Егор Яковлев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев забросил шайбу в свои ворота в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с тольяттинской «Ладой».

В начале второго периода «Металлург» при счете 1:0 получил отложенное большинство, и голкипер Илья Набоков уехал меняться на шестого полевого игрока. 34-летний Яковлев сделал неудачную передачу на своего одноклубника, и шайба влетела в ворота.

Гол засчитали Райли Савчуку, который последним из игроков «Лады» коснулся шайбы.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Ранее, 19 января, чешский защитник и капитан владивостокского «Адмирала» похожим образом забросил шайбу в свои ворота в матче с казанским «Ак Барсом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск
Материалы по теме
«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ
Спорт
Маклауда признали лучшим форвардом недели в КХЛ за два победных гола
Спорт
СКА установил клубный антирекорд по числу поражений подряд в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Вторую АЭС в Казахстане решили строить вблизи Алма-Аты Политика, 20:36
Линдси Грэм призвал Трампа начать передачу Украине ракет Tomahawk Политика, 20:33
ВЦИОМ узнал, что каждому пятому россиянину не доплатили за переработки Общество, 20:12
Защитник «Металлурга» Яковлев забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ Спорт, 20:10
Путин связал рост инфляции с перенастройкой налоговой системы Экономика, 20:09
Российский вратарь «Штурма» выбыл на несколько недель из-за травмы Спорт, 20:08
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Китайцы показали самого быстрого из человекообразных роботов. Видео Технологии и медиа, 19:59
В документах Минобороны Вьетнама нашли план на случай войны с США Политика, 19:54
Как Минэкономики предложило решать споры о приватизации 90-хПодписка на РБК, 19:51
Walmart стала первым триллионером среди розничных сетей Бизнес, 19:51
Цены на золото снова поднялись выше $5000 за унцию Инвестиции, 19:50
В московском ТЦ «Щелковский» провели эвакуацию из-за задымления Общество, 19:42
У экс-судьи из Сочи при обыске нашли кортик со свастикой и коллекцию авто Общество, 19:42