Капитан клуба КХЛ забил в свои ворота, начиная атаку в большинстве

Капитан «Адмирала» забил в свои ворота, начиная атаку в большинстве

Защитник «Адмирала» Шулак забил автогол, выезжая из-за ворот в третьем периоде матча с «Ак Барсом» (2:5)

Либор Шулак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Чешский защитник и капитан владивостокского «Адмирала» забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с казанским «Ак Барсом».

В третьем периоде при счете 2:3 «Адмирал» получил большинство. Шулак выехал из-за своих ворот, бросил шайбу в сторону партнера по команде, но в результате забил автогол.

«Ак Барс» победил со счетом 5:2.

«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд и занимает последнее место в Восточной конференции.

Шулак играет за «Адмирал» с сезона 2021/22 (в 2023 году ушел в омский «Авангард», но уже в ноябре вернулся во владивостокский клуб).

В этом сезоне на его счету девять шайб и 14 передач в 45 матчах.