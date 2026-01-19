Капитан клуба КХЛ забил в свои ворота, начиная атаку в большинстве
Чешский защитник и капитан владивостокского «Адмирала» забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с казанским «Ак Барсом».
В третьем периоде при счете 2:3 «Адмирал» получил большинство. Шулак выехал из-за своих ворот, бросил шайбу в сторону партнера по команде, но в результате забил автогол.
«Ак Барс» победил со счетом 5:2.
«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд и занимает последнее место в Восточной конференции.
Шулак играет за «Адмирал» с сезона 2021/22 (в 2023 году ушел в омский «Авангард», но уже в ноябре вернулся во владивостокский клуб).
В этом сезоне на его счету девять шайб и 14 передач в 45 матчах.
