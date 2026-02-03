«Спартак» выиграл товарищеский матч на сборах в ОАЭ
Футбольный клуб «Спартак» обыграл армянский «Пюник» в товарищеском матче в рамках вторых зимних сборов в ОАЭ.
Матч прошел в Абу-Даби и закончился со счетом 2:0 в пользу московского клуба.
В составе «Спартака» на 57-й минуте гол забил Ливай Гарсия, а на 83-й отличился Тео Бонгонда.
«Спартак» в феврале проведет еще четыре товарищеских матча в ОАЭ — 7 февраля его соперником станет китайский «Далянь», 10-го — «Астана», 21-го — «Ростов», 23-го — «Елимай» (Казахстан).
В начале января московский клуб возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо.
После 18 туров «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея на счету 29 очков. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против «Сочи».
