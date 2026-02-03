«Спартак» выиграл товарищеский матч на сборах в ОАЭ

Матч против армянского «Пюника» завершился со счетом 2:0 в пользу московского клуба

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

Футбольный клуб «Спартак» обыграл армянский «Пюник» в товарищеском матче в рамках вторых зимних сборов в ОАЭ.

Матч прошел в Абу-Даби и закончился со счетом 2:0 в пользу московского клуба.

В составе «Спартака» на 57-й минуте гол забил Ливай Гарсия, а на 83-й отличился Тео Бонгонда.

«Спартак» в феврале проведет еще четыре товарищеских матча в ОАЭ — 7 февраля его соперником станет китайский «Далянь», 10-го — «Астана», 21-го — «Ростов», 23-го — «Елимай» (Казахстан).

В начале января московский клуб возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо.

После 18 туров «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея на счету 29 очков. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против «Сочи».