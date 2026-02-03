 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,74 x 4 2 4,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,63 x 4,5 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,6 x 4,15 2 1,68 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,2 2 15 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

«Спартак» выиграл товарищеский матч на сборах в ОАЭ

Матч против армянского «Пюника» завершился со счетом 2:0 в пользу московского клуба
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

Футбольный клуб «Спартак» обыграл армянский «Пюник» в товарищеском матче в рамках вторых зимних сборов в ОАЭ.

Матч прошел в Абу-Даби и закончился со счетом 2:0 в пользу московского клуба.

В составе «Спартака» на 57-й минуте гол забил Ливай Гарсия, а на 83-й отличился Тео Бонгонда.

«Спартак» в феврале проведет еще четыре товарищеских матча в ОАЭ — 7 февраля его соперником станет китайский «Далянь», 10-го — «Астана», 21-го — «Ростов», 23-го — «Елимай» (Казахстан).

В начале января московский клуб возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо.

После 18 туров «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея на счету 29 очков. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против «Сочи».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Рената Утяева
ФК Спартак Москва ФК Пюник Футбол
Материалы по теме
«Зенит» стартовал с победы в Зимнем Кубке РПЛ, вырвав победу у «Динамо»
Спорт
Самошников покинул сборы «Спартака» в ОАЭ по медицинским показаниям
Спорт
«Спартак» купил у «Балтики» автора победного гола в свои ворота
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге в суде признал свою вину Общество, 19:03
Названы самые популярные виды спорта на Играх-2026 по проданным билетам Спорт, 19:03
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Розенбаум зарегистрировал товарный знак «Я так промок, налей, сынок» Вино, 18:55
Сотрудника Минобороны Польши заподозрили в работе на российскую разведку Политика, 18:50
Линдси Вонн выступит на Олимпиаде, несмотря на порванные «кресты» Спорт, 18:48
«Т-Технологии» запланировали сплит и консолидацию до 100% банка «Точка» Радио, 18:46
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ФСБ показала кадры задержания чиновника из руководства Сергиева Посада Общество, 18:46
«Спартак» выиграл товарищеский матч на сборах в ОАЭ Спорт, 18:34
На Солнце произошла четвертая с начала года вспышка наивысшего класса Общество, 18:33
Эмоциональный интеллект руководителя: как развить навыки Образование, 18:18
В Кабардино-Балкарии ввели запрет на посещение склонов из-за угрозы лавин Общество, 18:13
Wilberries и Ozon заявили о снятии с продажи «кофты Эпштейна» Общество, 18:13
Комиссии на продажу части товаров на Ozon превысят 50% Технологии и медиа, 18:13