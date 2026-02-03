 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,3 x 4,6 2 13 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,73 x 4,05 2 4,9 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,27 x 5,6 2 11,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,45 x 3,3 2 2,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,6 x 3,5 2 2,05 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Турецкий «Кайсериспор» захотел приобрести второго россиянина

ПАОК ведет переговоры с «Кайсериспором» об аренде нападающего Федора Чалова
Интерес турецкой стороны к игроку проявлялся еще с августа прошлого года
Федор Чалов
Федор Чалов (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Греческий футбольный клуб ПАОК подтвердил, что ведет переговоры с турецким «Кайсериспором» о переходе российского нападающего Федора Чалова. Об этом сообщили Sport24 в пресс-службе ПАОКа.

«Кайсериспор» действительно ведет переговоры с ПАОКом о переходе Чалова. Речь идет об аренде», — заявили в клубе.

Это не первый интерес турецкой команды к российскому форварду. Еще в августе 2025 года пресс-служба ПАОКа в комментарии ТАСС подтверждала интерес «Кайсериспора», отмечая, что на тот момент речь шла лишь о предварительном интересе без конкретных предложений.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Денис Макаров перешел из московского «Динамо» в «Кайсериспор», присоединившись к турецкому клубу в статусе свободного агента после расторжения соглашения с московской командой по соглашению сторон.

27-летний Чалов перешел в ПАОК в августе 2024 года из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне Суперлиги Греции он принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча. Действующий контракт Чалова с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В составе ЦСКА Чалов становился обладателем Кубка России (2023) и Суперкубка России (2018).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ПАОК Федор Чалов
Материалы по теме
В Кремле поддержали идею главы ФИФА вернуть Россию в мировой футбол
Спорт
Футболиста азербайджанского «Кяпаза» госпитализировали с ножевым ранением
Спорт
Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
ЦБ отметил рекорд по выдаче семейной ипотеки в конце 2025 года Недвижимость, 15:59
Самая титулованная украинка в истории Олимпиады сообщила о беременности Спорт, 15:59
В регионы России на фоне морозов обновили рекорд энергопотребления Общество, 15:56
«Галс-Девелопмент» объявил конкурс архитектурной фотографии Пресс-релиз, 15:54
Парламент Норвегии проголосовал против республики и сохранил монархию Политика, 15:54
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией Политика, 15:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Changan анонсировал появление автобренда Deepal в России Авто, 15:50
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
РАДИО
 Политика, 15:48
В США сообщили об эффекте тестовой вакцины от ВИЧ после одной инъекции Общество, 15:46
Офисное здание в Чикаго удалось продать на 87% дешевле, чем до пандемии Финансы, 15:36
Юристы объяснили, когда проверка телефона в метро будет нарушением закона Общество, 15:28
Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах Общество, 15:27
Сын Светланы Жильцовой назвал причину ее смерти Общество, 15:26