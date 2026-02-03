Турецкий «Кайсериспор» захотел приобрести второго россиянина

Интерес турецкой стороны к игроку проявлялся еще с августа прошлого года

Федор Чалов (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Греческий футбольный клуб ПАОК подтвердил, что ведет переговоры с турецким «Кайсериспором» о переходе российского нападающего Федора Чалова. Об этом сообщили Sport24 в пресс-службе ПАОКа.

«Кайсериспор» действительно ведет переговоры с ПАОКом о переходе Чалова. Речь идет об аренде», — заявили в клубе.

Это не первый интерес турецкой команды к российскому форварду. Еще в августе 2025 года пресс-служба ПАОКа в комментарии ТАСС подтверждала интерес «Кайсериспора», отмечая, что на тот момент речь шла лишь о предварительном интересе без конкретных предложений.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Денис Макаров перешел из московского «Динамо» в «Кайсериспор», присоединившись к турецкому клубу в статусе свободного агента после расторжения соглашения с московской командой по соглашению сторон.

27-летний Чалов перешел в ПАОК в августе 2024 года из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне Суперлиги Греции он принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча. Действующий контракт Чалова с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В составе ЦСКА Чалов становился обладателем Кубка России (2023) и Суперкубка России (2018).