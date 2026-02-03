 Перейти к основному контенту
В Федерации легкой атлетики заявили о деле из-за смерти Балахничева

Ранее сообщалось только, что Балахничев умер в возрасте 76 лет. Информации, что смерть могла наступить не от естественных причин, до сих пор не было. Следствие слова спортивного функционера об уголовном деле не комментировало
Валентин Балахничев
Валентин Балахничев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Из-за смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, который умер на днях в возрасте 76 лет, возбуждено уголовное дело, заявил ТАСС председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«Ведутся следственные мероприятия. По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу Следственного комитета России», — сказал Курбатов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК.

О кончине 76-летнего Балахничева стало известно в понедельник, 2 февраля. Он руководил Всероссийской федерацией легкой атлетики с 1991 по 2015 год. При нем Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году. Он также занимал пост первого вице-президента Европейской федерации и руководящие должности в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

При Балахничеве ВФЛА оказалась в центре громкого допингового скандала, из-за которого российские легкоатлеты лишились Олимпиады-2016 (выступила лишь Дарья Клишина, которая доказала, что не тренируется в России), а на Игры-2020 в Токио поехали только единицы. В начале 2016 года комиссия по этике World Athletics пожизненно отстранила Балахничева от работы в спорте.

Екатерина Халимовская
Виктория Хабарова
Валентин Балахничев Всероссийская федерация легкой атлетики Следственный комитет
