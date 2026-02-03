В Федерации легкой атлетики заявили о деле из-за смерти Балахничева

Ранее сообщалось только, что Балахничев умер в возрасте 76 лет. Информации, что смерть могла наступить не от естественных причин, до сих пор не было. Следствие слова спортивного функционера об уголовном деле не комментировало

Валентин Балахничев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Из-за смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, который умер на днях в возрасте 76 лет, возбуждено уголовное дело, заявил ТАСС председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«Ведутся следственные мероприятия. По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу Следственного комитета России», — сказал Курбатов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК.

О кончине 76-летнего Балахничева стало известно в понедельник, 2 февраля. Он руководил Всероссийской федерацией легкой атлетики с 1991 по 2015 год. При нем Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году. Он также занимал пост первого вице-президента Европейской федерации и руководящие должности в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

При Балахничеве ВФЛА оказалась в центре громкого допингового скандала, из-за которого российские легкоатлеты лишились Олимпиады-2016 (выступила лишь Дарья Клишина, которая доказала, что не тренируется в России), а на Игры-2020 в Токио поехали только единицы. В начале 2016 года комиссия по этике World Athletics пожизненно отстранила Балахничева от работы в спорте.