В Федерации легкой атлетики заявили о деле из-за смерти Балахничева
Из-за смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, который умер на днях в возрасте 76 лет, возбуждено уголовное дело, заявил ТАСС председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.
«Ведутся следственные мероприятия. По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу Следственного комитета России», — сказал Курбатов.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК.
О кончине 76-летнего Балахничева стало известно в понедельник, 2 февраля. Он руководил Всероссийской федерацией легкой атлетики с 1991 по 2015 год. При нем Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году. Он также занимал пост первого вице-президента Европейской федерации и руководящие должности в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
При Балахничеве ВФЛА оказалась в центре громкого допингового скандала, из-за которого российские легкоатлеты лишились Олимпиады-2016 (выступила лишь Дарья Клишина, которая доказала, что не тренируется в России), а на Игры-2020 в Токио поехали только единицы. В начале 2016 года комиссия по этике World Athletics пожизненно отстранила Балахничева от работы в спорте.
