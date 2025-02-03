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Российский лидер клуба НХЛ получил перелом челюсти на скамейке запасных

Лидер «Коламбуса» Марченко получил перелом челюсти на скамейке запасных в НХЛ
Лучшему снайперу «Коламбуса» Кириллу Марченко во время матча с «Далласом» шайба попала в подбородок, хоккеиста сразу увезли в больницу. От таких травм восстанавливаются до двух месяцев
Кирилл Марченко
Кирилл Марченко (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче против «Даллас Старз» (3:5) в ночь на 3 февраля, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в команде.

В конце второго периода матча, когда Марченко был на скамейке запасных, ему в подбородок попала шайба, и он сразу ушел в раздевалку с прижатым к лицу полотенцем.

Марченко доставили в больницу, он останется еще на день в Далласе и, вероятно, пропустит из-за травмы от полутора до двух месяцев.

У Марченко в этом сезоне 21 гол и 34 передачи в 53 матчах. Он лучший снайпер и второй бомбардир команды.

«Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Кирилл Марченко
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