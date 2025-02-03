Российский лидер клуба НХЛ получил перелом челюсти на скамейке запасных
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче против «Даллас Старз» (3:5) в ночь на 3 февраля, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в команде.
В конце второго периода матча, когда Марченко был на скамейке запасных, ему в подбородок попала шайба, и он сразу ушел в раздевалку с прижатым к лицу полотенцем.
Марченко доставили в больницу, он останется еще на день в Далласе и, вероятно, пропустит из-за травмы от полутора до двух месяцев.
У Марченко в этом сезоне 21 гол и 34 передачи в 53 матчах. Он лучший снайпер и второй бомбардир команды.
«Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции.
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