Российский лидер клуба НХЛ получил перелом челюсти на скамейке запасных

Лучшему снайперу «Коламбуса» Кириллу Марченко во время матча с «Далласом» шайба попала в подбородок, хоккеиста сразу увезли в больницу. От таких травм восстанавливаются до двух месяцев

Кирилл Марченко (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче против «Даллас Старз» (3:5) в ночь на 3 февраля, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в команде.

В конце второго периода матча, когда Марченко был на скамейке запасных, ему в подбородок попала шайба, и он сразу ушел в раздевалку с прижатым к лицу полотенцем.

Марченко доставили в больницу, он останется еще на день в Далласе и, вероятно, пропустит из-за травмы от полутора до двух месяцев.

У Марченко в этом сезоне 21 гол и 34 передачи в 53 матчах. Он лучший снайпер и второй бомбардир команды.

«Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции.