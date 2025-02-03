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Заменившая сестру Кудерметова выбила Самсонову с турнира WTA в Абу-Даби

Сыгравшая вместо сестры Кудерметова выбила Самсонову с турнира WTA в Абу-Даби
Вероника Кудерметова в упорном матче обыграла Людмилу Самсонову на тай-брейке третьего сета. Изначально Самсонова должна была играть с Полиной Кудерметовой, но та снялась с турнира
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби с призовым фондом более $1 млн.

В первом круге Кудерметова, которая заменила на турнире свою младшую сестру Полину, одержала волевую победу со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (7:5). Соперницы провели на корте почти три часа.

В следующем матче Кудерметова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич или словачкой Ребеккой Шрамковой.

Вероника Кудерметова занимает 52-е место в рейтинге, Самсонова — 20-е.

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В Абу-Даби также выступят россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Вероника Кудерметова Людмила Самсонова
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