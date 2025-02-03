Заменившая сестру Кудерметова выбила Самсонову с турнира WTA в Абу-Даби
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби с призовым фондом более $1 млн.
В первом круге Кудерметова, которая заменила на турнире свою младшую сестру Полину, одержала волевую победу со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (7:5). Соперницы провели на корте почти три часа.
В следующем матче Кудерметова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич или словачкой Ребеккой Шрамковой.
Вероника Кудерметова занимает 52-е место в рейтинге, Самсонова — 20-е.
В Абу-Даби также выступят россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.
Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан.
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