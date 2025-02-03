В Госдуме оценили перспективы Овечкина стать президентом России
Журналистка Ксения Собчак баллотировалась на пост президента России, и Александр Овечкин тоже может, но не факт, что ему это нужно, сказала Vseprosport депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя заявление американского журналиста о российском хоккеисте.
Накануне Дуглас Маккиннон в статье для Fox News заявил, что Овечкин соответствует многим критериям, чтобы стать президентом.
Журова напомнила, что любой гражданин России потенциально может баллотироваться на пост президента, но это ответственная работа, требующая многих знаний и опыта, а Овечкин с 2005 года живет в США.
«Живя не в России, он просто может не знать многого, что происходит в стране, в социальной политике. А президент Российской Федерации обязан быть в курсе, ему перед людьми отвечать. Поэтому Овечкину, если он будет претендовать на пост президента страны, нужно будет сначала пройти курс молодого бойца», — сказала Журова.
Овечкину 39 лет, он играет за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года и в апреле может стать лучшим снайпером в истории североамериканской лиги — если забьет еще 18 голов и побьет рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).
В 2017 году, за год до предпоследних выборов президента России, Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, участниками которого стали многие известные спортсмены.
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