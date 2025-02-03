 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Госдуме оценили перспективы Овечкина стать президентом России

Журова: Овечкин может баллотироваться на пост президента, как и любой гражданин
Ранее журналист Fox News заявил, что у Овечкина много качеств, чтобы стать президентом. Светлана Журова считает, что хоккеисту после стольких лет в США потребуется курс молодого бойца, чтобы разобраться в жизни в России
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Журналистка Ксения Собчак баллотировалась на пост президента России, и Александр Овечкин тоже может, но не факт, что ему это нужно, сказала Vseprosport депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя заявление американского журналиста о российском хоккеисте.

Накануне Дуглас Маккиннон в статье для Fox News заявил, что Овечкин соответствует многим критериям, чтобы стать президентом.

Журова напомнила, что любой гражданин России потенциально может баллотироваться на пост президента, но это ответственная работа, требующая многих знаний и опыта, а Овечкин с 2005 года живет в США.

«Живя не в России, он просто может не знать многого, что происходит в стране, в социальной политике. А президент Российской Федерации обязан быть в курсе, ему перед людьми отвечать. Поэтому Овечкину, если он будет претендовать на пост президента страны, нужно будет сначала пройти курс молодого бойца», — сказала Журова.

В Кремле прокомментировали слова Трампа об Овечкине
Спорт
Александр Овечкин

Овечкину 39 лет, он играет за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года и в апреле может стать лучшим снайпером в истории североамериканской лиги — если забьет еще 18 голов и побьет рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).

В 2017 году, за год до предпоследних выборов президента России, Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, участниками которого стали многие известные спортсмены.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Президент России
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин назвал историческим свой рекорд по голам разным вратарям в НХЛ
Спорт
НХЛ обновила прогноз по срокам рекордной шайбы Овечкина
Спорт
«Вашингтон» с Овечкиным вышел на первое место в турнирной таблице НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 18:59
Politico узнало о скором выходе США из Совета по правам человека ООНПолитика, 21:29
Заменившая сестру Кудерметова выбила Самсонову с турнира WTA в Абу-ДабиСпорт, 21:24
Чего Трамп добивается угрозами Панаме и торговой войной с соседямиПолитика, 21:23
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с поддельным сайтом WildberriesОбщество, 21:20
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 21:15
Что означает для Киева требование США провести президентские выборыПолитика, 21:14
Российский лидер клуба НХЛ получил перелом челюсти на скамейке запасныхСпорт, 21:14
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Украинский дрон атаковал подстанцию в Рыльске Курской областиПолитика, 20:50
Швеция не смогла доказать диверсию в деле об обрыве кабеля из ЛатвииПолитика, 20:44
Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РоссииОбщество, 20:22
Власти одобрили механизм конфискации зарубежных активов в РоссииЭкономика, 20:15
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 20:15
Подрыв бомбы в ЖК «Алые паруса» произвели дистанционноОбщество, 20:05
Путин уволил куратора ФСИН из МинюстаПолитика, 20:00