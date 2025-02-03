«Спартак» договорился о переходе форварда из топ-клуба Греции
Московский «Спартак» достиг договоренности с греческим АЕКом о переходе нападающего сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсии, сообщил «РБК Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в понедельник о сделке по Гарсии сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. По его данным, 27-летний футболист обойдется «Спартаку» в €20 млн включая бонусы, а контракт будет рассчитан на 3,5 года.
В этом сезоне Гарсия забил 10 голов в 22 матчах за афинский клуб во всех турнирах (в суперлиге — пять голов). АЕК занимает второе место в чемпионате Греции.
Гарсия с 2016 года провел 43 матча за национальную сборную и забил восемь мячей.
«Спартак» после 18 туров занимает третье место в РПЛ с отставанием два очка от лидирующего «Краснодара».
«РБК Спорт» направил запрос в «Спартак».
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