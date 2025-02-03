«Спартак» договорился о переходе форварда из топ-клуба Греции

Состав «Спартака» пополнит Леви Гарсия — форвард сборной Тринидада и Тобаго, выступающий за АЕК

Леви Гарсия (Фото: David Jensen / Getty Images)

Московский «Спартак» достиг договоренности с греческим АЕКом о переходе нападающего сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсии, сообщил «РБК Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в понедельник о сделке по Гарсии сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. По его данным, 27-летний футболист обойдется «Спартаку» в €20 млн включая бонусы, а контракт будет рассчитан на 3,5 года.

В этом сезоне Гарсия забил 10 голов в 22 матчах за афинский клуб во всех турнирах (в суперлиге — пять голов). АЕК занимает второе место в чемпионате Греции.

Гарсия с 2016 года провел 43 матча за национальную сборную и забил восемь мячей.

«Спартак» после 18 туров занимает третье место в РПЛ с отставанием два очка от лидирующего «Краснодара».

«РБК Спорт» направил запрос в «Спартак».