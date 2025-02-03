Переводчик Моуринью перепутал «сумерки» и «туалет» на пресс-конференции

Переводчик Моуринью во время пресс-конференции перепутал «сумерки» и «туалет»

Португалец объяснял на пресс-конференции после волевой победы, что во время матчей находится в «сумеречной зоне». Переводчик «Фенербахче» ослышался, подумав, что тот сказал про туалет, который по-английски звучит похоже

Жозе Моуринью (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью во время пресс-конференции сильно хлопнул по плечу своего переводчика, который перепутал английские слова «сумерки» (twilight) и «туалет» (toilet).

«Фенербахче» 2 февраля победил «Ризеспор» со счетом 3:2 в 22-м туре чемпионата Турции. Команда Моуринью пропустила дважды уже к 13-й минуте, но смогла одержать победу над соперником, у которого удалили двух игроков.

После игры у Моуринью спросили, переживал ли он, когда его команда проигрывала со счетом 0:2. Португалец ответил, что у него не было на это времени, и сравнил нахождение на скамейке запасных с «сумеречной зоной» (twilight zone), где он постоянно обдумывает разные варианты развития игры.

Переводчик, записывавший ответ Моуринью, уточнил у него, имел ли он в виду «туалетную зону», в ответ португалец сказал: «Нет, не туалетная зона, а сумеречная, мужик», а также улыбнулся и ударил сотрудника клуба по плечу.

Этот фрагмент из видеозаписи пресс-конференции на YouTube-странице клуба был вырезан.

Моуринью возглавил «Фенербахче» в прошлом году, стамбульская команда идет на втором месте в чемпионате.