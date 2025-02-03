Переводчик Моуринью перепутал «сумерки» и «туалет» на пресс-конференции
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью во время пресс-конференции сильно хлопнул по плечу своего переводчика, который перепутал английские слова «сумерки» (twilight) и «туалет» (toilet).
«Фенербахче» 2 февраля победил «Ризеспор» со счетом 3:2 в 22-м туре чемпионата Турции. Команда Моуринью пропустила дважды уже к 13-й минуте, но смогла одержать победу над соперником, у которого удалили двух игроков.
После игры у Моуринью спросили, переживал ли он, когда его команда проигрывала со счетом 0:2. Португалец ответил, что у него не было на это времени, и сравнил нахождение на скамейке запасных с «сумеречной зоной» (twilight zone), где он постоянно обдумывает разные варианты развития игры.
Переводчик, записывавший ответ Моуринью, уточнил у него, имел ли он в виду «туалетную зону», в ответ португалец сказал: «Нет, не туалетная зона, а сумеречная, мужик», а также улыбнулся и ударил сотрудника клуба по плечу.
Этот фрагмент из видеозаписи пресс-конференции на YouTube-странице клуба был вырезан.
Моуринью возглавил «Фенербахче» в прошлом году, стамбульская команда идет на втором месте в чемпионате.
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