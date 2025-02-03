Федерация опровергла пропуск турнира рапиристкой из-за бани и солярия
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил «Матч ТВ», что информация о пропуске рапиристкой Кристиной Самсоновой Гран‑при в Италии из‑за последствий посещения солярия и бани является ложью.
Телеграм-канал Mash 2 февраля сообщил, что у Самсоновой появились ожоговые пятна и аллергия, ей пришлось вызывать скорую помощь, а участие спортсменки в турнире в Турине под вопросом.
«Узнаем фамилию врача и подадим заявление в полицию за распространение ложной информации», — сказал Мамедов.
Он добавил, что Самсонова собирается ехать на Гран-при.
ФФР в декабре попросила допустить сильнейших спортсменов не в нейтральном статусе, а под флагом международной федерации (FIE).
Олимпиаду в Париже российские фехтовальщики пропустили из-за несогласия с недопуском лидеров сборной из ЦСКА и «Динамо».
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