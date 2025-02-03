Федерация опровергла пропуск турнира рапиристкой из-за бани и солярия

Глава ФФР назвал ложью пропуск рапиристкой турнира после похода в баню и солярий

Ранее Mash писал, что Кристине Самсоновой пришлось вызывать скорую из-за ожоговых пятен и аллергии после солярия и бани. Глава федерации заявил, что она поедет на Гран-при, а на врача пожалуются в полицию за ложную информацию

Кристина Самсонова (справа) (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил «Матч ТВ», что информация о пропуске рапиристкой Кристиной Самсоновой Гран‑при в Италии из‑за последствий посещения солярия и бани является ложью.

Телеграм-канал Mash 2 февраля сообщил, что у Самсоновой появились ожоговые пятна и аллергия, ей пришлось вызывать скорую помощь, а участие спортсменки в турнире в Турине под вопросом.

«Узнаем фамилию врача и подадим заявление в полицию за распространение ложной информации», — сказал Мамедов.

Он добавил, что Самсонова собирается ехать на Гран-при.

ФФР в декабре попросила допустить сильнейших спортсменов не в нейтральном статусе, а под флагом международной федерации (FIE).

Олимпиаду в Париже российские фехтовальщики пропустили из-за несогласия с недопуском лидеров сборной из ЦСКА и «Динамо».