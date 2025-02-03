 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

L'Equipe узнала об отказе Фуркада возглавить оргкомитет Олимпиады-2030

L'Equipe: Мартен Фуркад отказался возглавить оргкомитет Олимпиады-2030 в Альпах
Кандидатуру Фуркада поддерживали Макрон и МОК, но у того возникли разногласия «по фундаментальным вопросам» с руководством принимающих Игры регионов. Главу оргкомитета должны были выбрать 18 февраля
Мартен Фуркад
Мартен Фуркад (Фото: Arturo Holmes / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, который считался главным претендентом на пост главы оргкомитета Игр-2030 во Французских Альпах, передумал бороться за этот пост, пишет L'Equipe.

Кандидатуру Фуркада, главы комиссии спортсменов на Играх-2024, поддержали в Елисейском дворце и МОК, но против нее поначалу выступали руководители двух регионов, которые примут Олимпиаду: Овернь — Рона — Альпы (AURA) и Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Когда Фуркада утвердили со всеми сторонами, выяснилось, что бывшего биатлониста не устроил выбор Лиона (административный центр региона AURA) для штаб-квартиры оргкомитета. Он объяснил, что предлагал для этого Гренобль, Шамбери, Экс-ле-Бен, Альбервиль, которые находятся ближе к объектам Игр.

В итоге Фуркад решил отказаться от поста за две недели до формирования оргкомитета, сославшись на противостояние с принимающими Игры регионами. «Способ управления, видение, территориальная привязка — нам не удалось найти общий язык по этим фундаментальным вопросам», — заявил он в письме, с которым ознакомилась газета.

Сына Лукашенко переизбрали президентом Олимпийского комитета Белоруссии
Спорт
Виктор Лукашенко

Среди других кандидатов на пост — олимпийский чемпион по биатлону Венсан Же и бывшая фристайлистка Мари Мартино.

Главой оргкомитета Игр-2024 был трехкратный олимпийский чемпион в гребном слаломе Тони Эстанге. Президент Франции Эмманюэль Макрон в августе 2024-го говорил, что Фуркад может стать «Тони Эстанге гор».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада Франция Альпы Мартен Фуркад
Материалы по теме
Азербайджан попросил МОК выдать новые медали Олимпиады вместо облезших
Спорт
Кандидат в президенты МОК призвал не спешить с допуском России на ОИ-2026
Спорт
Легендарный биатлонист рассказал о нищей жизни на ₽140 тыс. в месяц
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
ВВС Украины признали гибель летчика на боевом заданииПолитика, 17:03
Суд арестовал замглавы Дмитровского округа Подмосковья по делу о взяткеОбщество, 17:03
«Киевская площадь» рассказала о новом кластере на Новом АрбатеБизнес, 16:58
Овчинский сообщил подробности программы развития Москвы в 2025 годуГород, 16:55
Глава МИД Польши посмотрел фильм про инопланетян и обратился к ТрампуПолитика, 16:52
СК завел дело после смерти пятого ребенка в отравившейся дихлофосом семьеОбщество, 16:49
ВОЗ ограничила командировки сотрудников после выхода США из организацииПолитика, 16:46
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Федерация опровергла пропуск турнира рапиристкой из-за бани и солярияСпорт, 16:43
Подарки в национальном стиле: чем порадовать близкихСтиль, 16:40
Погрузка РЖД снизилась в первый месяц действия новых правил перевозкиБизнес, 16:37
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 16:34
Аналитики спрогнозировали рост мирового рынка энотуризма в три разаВино, 16:33
Российский фильм «Пришелец» вошел в программу кинофестиваля CinequestLife, 16:28
Захарова увидела ненависть в инструкции для наемников от финского МИДаПолитика, 16:18