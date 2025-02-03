L'Equipe узнала об отказе Фуркада возглавить оргкомитет Олимпиады-2030
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, который считался главным претендентом на пост главы оргкомитета Игр-2030 во Французских Альпах, передумал бороться за этот пост, пишет L'Equipe.
Кандидатуру Фуркада, главы комиссии спортсменов на Играх-2024, поддержали в Елисейском дворце и МОК, но против нее поначалу выступали руководители двух регионов, которые примут Олимпиаду: Овернь — Рона — Альпы (AURA) и Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
Когда Фуркада утвердили со всеми сторонами, выяснилось, что бывшего биатлониста не устроил выбор Лиона (административный центр региона AURA) для штаб-квартиры оргкомитета. Он объяснил, что предлагал для этого Гренобль, Шамбери, Экс-ле-Бен, Альбервиль, которые находятся ближе к объектам Игр.
В итоге Фуркад решил отказаться от поста за две недели до формирования оргкомитета, сославшись на противостояние с принимающими Игры регионами. «Способ управления, видение, территориальная привязка — нам не удалось найти общий язык по этим фундаментальным вопросам», — заявил он в письме, с которым ознакомилась газета.
Среди других кандидатов на пост — олимпийский чемпион по биатлону Венсан Же и бывшая фристайлистка Мари Мартино.
Главой оргкомитета Игр-2024 был трехкратный олимпийский чемпион в гребном слаломе Тони Эстанге. Президент Франции Эмманюэль Макрон в августе 2024-го говорил, что Фуркад может стать «Тони Эстанге гор».
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