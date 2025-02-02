На турнире в Абу-Даби извинились за ошибку с национальностью Касаткиной
Организаторы крупного теннисного турнира в Абу-Даби принесли извинения за то, что во время жеребьевки указали испанское гражданство у первой ракетки России Дарьи Касаткиной.
В сообщении пресс-службы в соцсети X указано, что ошибку допустил один из подрядчиков, ее уже исправили.
Россиянки и белоруски выступают на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.
Матчи основной сетки турнира в Абу-Даби начнутся в понедельник, 3 февраля.
Касаткина начнет выступление на турнире со второго круга, где ее соперницей будет победительница матча между американками Маккартни Кесслер и Эшлин Крюгер.
Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA.
Россиянки выступали в финале турнира в Абу-Даби все три предыдущих розыгрыша и проигрывали. Касаткина в прошлом году уступила в решающей встрече Елене Рыбакиной из Казахстана (1:6, 4:6).
Победительница турнира в Абу-Даби получит $164 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.
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