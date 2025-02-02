 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Гимн США освистали на матчах НХЛ в Канаде после решения Трампа о пошлинах

Гимн США освистали на матчах НХЛ в Канаде после введения Трампом пошлин
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Во время исполнения американского гимна на домашних матчах «Оттавы» и «Калгари» с трибуны были слышны свист и выкрики. Трамп в субботу ввел пошлины 25% на товары из Канады
Фото: Chris Tanouye / Freestyle Photography / Getty Images
Фото: Chris Tanouye / Freestyle Photography / Getty Images

Болельщики клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» освистали гимн США перед матчем регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» после введения Дональдом Трампом пошлин в 25% на товары из Канады, пишет Fox Sports.

Перед началом игры на 20-тысячной арене в Оттаве певица Мандиа исполнила канадский и американский гимны. Во время гимна США с трибун послышались свист и выкрики.

Аналогичная реакция на гимн США была перед игрой между «Калгари Флэймз» и «Детройт Ред Уингз», которая прошла в Калгари, сообщил ведущий радиостанции Ched из Эдмонтона Кортни Терио в соцсети X.

Трамп в субботу ввел пошлины в размере 25% на импорт товаров из Канады и Мексики, а также в размере 10% на китайские. Тарифы начнут действовать с 4 февраля. Канада пообещала принять аналогичные меры в ответ.

«Оттава» разгромила «Миннесоту» со счетом 6:0, «Калгари» проиграл «Детройту» со счетом 1:3.

Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Оттава Сенаторз Калгари Флэймз Канада Дональд Трамп таможенные пошлины
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

Материалы по теме
В ответ на пошлины Трампа Канада введет свои, а Китай подаст иск в ВТО
Политика
Овечкин назвал историческим свой рекорд по голам разным вратарям в НХЛ
Спорт
Российского форварда второй раз за год обменяли в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Гид по Замоскворечью: главные адреса и точки притяженияРБК и Донстрой, 15:00
Опрос SuperJob раскрыл, поменяли ли россияне планы на отпуск из-за мазутаОбщество, 14:51
«Спартак» объявил о переходе вратаря ЦСКАСпорт, 14:45
Выигравший спор о сделке в пабе Гурьев подал иск о банкротстве ГорбачеваБизнес, 14:31
В Сергиевом Посаде при пожаре на территории завода пострадал мужчинаОбщество, 14:23
ESPN узнал об историческом обмене в НБА с участием клуба Леброна ДжеймсаСпорт, 14:17
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 14:11
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого заданияПолитика, 14:07
Польский военный совершил самоубийство у границы с БелоруссиейПолитика, 13:57
Гимн США освистали на матчах НХЛ в Канаде после решения Трампа о пошлинахСпорт, 13:44
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с РоссиейПолитика, 13:41
«РИА Новости» раскрыло показания осужденного стрелка из Казани ГалявиеваОбщество, 13:33
Захарова пообещала неотвратимое наказание за удар по интернату в СуджеПолитика, 13:29
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 13:22