Гимн США освистали на матчах НХЛ в Канаде после введения Трампом пошлин

Гимн США освистали на матчах НХЛ в Канаде после решения Трампа о пошлинах

Во время исполнения американского гимна на домашних матчах «Оттавы» и «Калгари» с трибуны были слышны свист и выкрики. Трамп в субботу ввел пошлины 25% на товары из Канады

Фото: Chris Tanouye / Freestyle Photography / Getty Images

Болельщики клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» освистали гимн США перед матчем регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» после введения Дональдом Трампом пошлин в 25% на товары из Канады, пишет Fox Sports.

Перед началом игры на 20-тысячной арене в Оттаве певица Мандиа исполнила канадский и американский гимны. Во время гимна США с трибун послышались свист и выкрики.

Аналогичная реакция на гимн США была перед игрой между «Калгари Флэймз» и «Детройт Ред Уингз», которая прошла в Калгари, сообщил ведущий радиостанции Ched из Эдмонтона Кортни Терио в соцсети X.

Трамп в субботу ввел пошлины в размере 25% на импорт товаров из Канады и Мексики, а также в размере 10% на китайские. Тарифы начнут действовать с 4 февраля. Канада пообещала принять аналогичные меры в ответ.

«Оттава» разгромила «Миннесоту» со счетом 6:0, «Калгари» проиграл «Детройту» со счетом 1:3.