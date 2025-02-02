Гимн США освистали на матчах НХЛ в Канаде после решения Трампа о пошлинах
Болельщики клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» освистали гимн США перед матчем регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» после введения Дональдом Трампом пошлин в 25% на товары из Канады, пишет Fox Sports.
Перед началом игры на 20-тысячной арене в Оттаве певица Мандиа исполнила канадский и американский гимны. Во время гимна США с трибун послышались свист и выкрики.
Аналогичная реакция на гимн США была перед игрой между «Калгари Флэймз» и «Детройт Ред Уингз», которая прошла в Калгари, сообщил ведущий радиостанции Ched из Эдмонтона Кортни Терио в соцсети X.
Трамп в субботу ввел пошлины в размере 25% на импорт товаров из Канады и Мексики, а также в размере 10% на китайские. Тарифы начнут действовать с 4 февраля. Канада пообещала принять аналогичные меры в ответ.
«Оттава» разгромила «Миннесоту» со счетом 6:0, «Калгари» проиграл «Детройту» со счетом 1:3.
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