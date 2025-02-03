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Панарин набрал три очка в матче НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Панарин набрал три очка в матче НХЛ с «Вегасом»
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче против «Вегас Голден Найтс»
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Claus Andersen / Getty Images)

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (22-я минута), Мика Зибанежад (46), К'Андре Миллер (52) и Артемий Панарин (59). У «Вегаса» отличился дублем Джек Айкел (20, 30).

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Российский форвард «Рейнджерс» помимо заброшенной шайбы отметился двумя результативными передачами, набрав в матче три очка. Всего Панарин в нынешнем сезоне провел 50 матчей, в которых отметился 56 (22+34) очками.

Также голевым пасом отметился российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.

Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик стал первым американским вратарем, который одержал 400 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Рейнджерс» набрал 54 очка в 52 играх и занимает шестое место в Столичном дивизионе, а «Вегас» с 68 очками в 53 матчах расположилась на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.

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Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Вегас Голден Найтс Артемий Панарин
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