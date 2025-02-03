Панарин набрал три очка в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (22-я минута), Мика Зибанежад (46), К'Андре Миллер (52) и Артемий Панарин (59). У «Вегаса» отличился дублем Джек Айкел (20, 30).
Российский форвард «Рейнджерс» помимо заброшенной шайбы отметился двумя результативными передачами, набрав в матче три очка. Всего Панарин в нынешнем сезоне провел 50 матчей, в которых отметился 56 (22+34) очками.
Также голевым пасом отметился российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.
Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик стал первым американским вратарем, который одержал 400 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Рейнджерс» набрал 54 очка в 52 играх и занимает шестое место в Столичном дивизионе, а «Вегас» с 68 очками в 53 матчах расположилась на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.
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